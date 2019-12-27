美指中國在柬埔寨建軍事基地　金邊政府否認

美媒稱，中國通過七星海（Dara Sakor）項目獲得對柬埔寨20%海岸線99年的使用權。美國擔憂北京在此建立軍事基地，把柬埔寨變成事實上的軍事前哨。但柬埔寨政府否認讓中國軍隊在柬建基地。

隨着中國海外利益的日益擴大，外界對中國軍事力量將加速向海外投射的猜測不絕於耳。目前吉布提基地是中國軍方在海外唯一的軍事基地，哪裏會是第二個，目前仍不得而知。（VCG）

中國要建軍港？

據美國《紐約時報》12月26日報道，一家有政治關係的中國公司正在柬埔寨七星海修建機場和港口，通過七星海項目的土地交易，中國將對柬埔寨20%的海岸線擁有99年的使用權。

七星海國際機場2020年完工後，將擁有柬埔寨最長的跑道。機場附近，工人們正在砍伐國家公園裏的樹木，以便修建一個深度足以容納海軍艦艇的港口。

報道稱，這筆土地交易從一開始就有問題。在沒有公開招標程序的情況下，中國企業優聯集團拿到一份為期99年的租約。

今年7月，當地漁民丁林（Thim Lim）說，柬埔寨土地管理部的官員告訴他，他的家2020年將被拆除，為「中國建造軍港」騰地。參加了此次會議的其他村民證實丁林的說法。但柬埔寨土地管理官員對此不予置評。

「將改變遊戲規則」

報道稱，中國在七星海等地的活動正在引起擔心，即北京打算把柬埔寨變成事實上的軍事前哨。

國防部發言人伊斯特本（Dave Eastburn）表示，「我們對七星海修建的機場跑道和港口設施的建設規模表示擔憂，這種規模遠遠超出目前的和預期的商業活動基礎設施需求，可能會用於軍事目的。」

伊斯特本還說，「柬埔寨政府採取的任何邀請外國軍隊進駐的步驟，都將破壞東南亞地區的和平與穩定。」

洛杉磯西方學院（Occidental College）政治學家索帕・伊（Sophal Ear）對此表示，「這將使中國能夠在該區加，也將改變整個遊戲規則。」

美國軍事官員稱，中國已與柬埔寨達成協議，在七星海以南的海岸線獲得擴建柬埔寨一個現有海軍基地的專有權，但北京否認在柬埔寨有軍事意圖。

路透社7月1日報道稱，美國提議幫助柬埔寨修復一個海軍基地，但遭到柬埔寨突然拒絕。美國國防部要求柬埔寨對此做出解釋，稱這項決定增加了對中國可能計劃在此地駐軍的猜測。

中柬齊聲否認

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）否認讓中國軍隊在柬埔寨建基地。洪森政府宣稱，七星海的跑道和港口將把這片偏遠的雨林變成一個全球物流中心。

柬埔寨政府發言人派西潘（Pay Siphan）說，「柬埔寨將不會有中國軍隊，一點都不會有，說有駐軍的人是捏造，」「也許白人想通過不讓我們發展經濟來阻礙柬埔寨。」

美國《華爾街日報》7月21日報道稱，中國已經與柬埔寨簽署一項協議，允許中國在柬埔寨西哈努克港附近的海軍基地部分地區獲得專屬使用權。

中國國防部新聞發言人吳謙7月24日在中國國務院新聞辦公室舉行的發布會上，反駁有關中國將在柬埔寨設立軍事基地的報道。

吳謙在發布會上表示，所謂中國在柬建軍事基地的事情不屬實。「中柬兩軍一直以來在軍事訓練、人員培訓、後勤裝備等方面開展良好的交流合作，這種合作不針對第三方。」