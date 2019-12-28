杜特爾特將拒絕訪美　菲律賓否認涉華府干預內政

菲律賓總統府12月27日宣布，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）將拒絕美國總統特朗普（Donald Trump）訪問美國的邀請。

菲律賓總統的發言人帕內洛（Salvador Panelo ）27日告訴總統府的記者，「如我沒有記錯，他（杜特爾特）會回覆邀請信然後予以拒絕。」

特朗普首次邀請杜特爾特訪問發生在2017年，但在一名美國議員批評杜特爾特的反毒戰後，他便拒絕赴美，更稱不永會前往「糟糕的」美國。

帕內洛同時宣布，杜特爾特發出一個指令，禁止美國參議員德賓（Richard Durbin）及萊希（Patrick Leahy）入境。

美國在8月2日經總統簽署生效的2020財年的《外交行動撥款法》（Foreign Operations Appropriations Act），有上述兩名議員推動。法案中有一條款,授權禁止涉及反對派女參議員德利瑪（Leila de Lima）入獄的政府官員入境。

帕內洛堅稱杜特爾特拒絕訪美與《外交行動撥款法》的條款無關。他說菲方已重申多次。

德利瑪2017年2月被菲警方以涉嫌毒品交易的罪名逮捕，2018年6月菲最高法院確認對她的逮捕和監禁合法，目前她仍然在押。

帕內洛說，德利瑪案件是司法案件而非政治迫害，對其監禁是經過菲法院確認過的合法行為，任何外國都不能對菲政府及法院發號施令，任何外國對菲律賓司法案件施加壓力都是對菲律賓司法制度的干涉。