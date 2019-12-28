傳美國務卿2020年將辭職　特朗普想誰接手？

美國媒體盛傳美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將於2020年辭職，轉去競選堪薩斯州參議員，《華盛頓郵報》12月27日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）正在尋找蓬佩奧的繼任人。

《華盛頓郵報》12月27日引述三名知情人士的消息報道，特朗普最近一直在與議員和官員們討論蓬佩奧的繼任者。

報道稱，獲提到最多的人選是國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien），特朗普非常喜歡奧布萊恩。自從奧布萊恩擔任國安顧問以來，特朗普就給他更多外交責任。

另一位主要競爭者是財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）。一些官員認為，姆努欽是在謀求這個職位，也有部分人說，他只是參與競爭，但沒有積極爭取。姆努欽與特朗普個人關係非常密切，擔任財政部長已快三年。

但許多國家安全官員擔心，姆努欽在中國問題上的鴿派立場和他對華爾街的關注可能會損害他領導美國外交的能力。他最近向特朗普提交第一階段的對華貿易協議，但一直反對蓬佩奧、美國副總統彭斯（Mike Pence）、奧布萊恩和特朗普政府大多數人支持的更強硬的對華戰略。

其他人選包括美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell ）以及伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook）。

報道還指出，如果蓬佩奧離職，新任副國務卿比根（Stephen Biegun）將在一段時間內擔任代理國務卿。據說比根不會尋求轉正，但他在特朗普的名單上。取決於蓬佩奧下台的時間，特朗普可能來不及讓新的繼任人選得到國會通過，比根在2020年選舉前可能要一直執掌大局。

美國《時代周刊》11月19日報道稱，蓬佩奧近日向身邊三位重要共和黨人士透露，他計劃辭去美國務卿一職，轉而角逐2020年堪薩斯州美參議院議員席位。

按照蓬佩奧的計劃，他將在美國務院待到2020年年初。報道還稱，近期包括美眾議院彈劾調查在內的事態發展，在政治上傷害了他，也讓他與總統特朗普的關係緊張。

在2018年4月就任美國國務卿前，蓬佩奧曾在2011至2017年間擔任堪薩斯州聯邦眾議員。特朗普先前表示，若共和黨可能失掉堪薩斯州參議員席次，蓬佩奧就會參選，但其本人多選擇不正面回應參選傳言，或是加以否認。

值得一提的是，蓬佩奧近期還開設自己的個人Twitter，並經常使用它發布消息。美國有線新聞網絡（CNN）分析稱，蓬佩奧近來用自己的私人Twitter發文的頻率大增，而主題也多圍繞其家庭生活，或許是在正式投入選舉前，通過社交媒體打造自己的個人印象，為競選加分。