中國駐美大使崔天凱：台灣選舉是中國台灣省地方選舉

中國駐美國大使崔天凱12月27日在接受採訪時就台灣問題以及中美貿易談判進展等方面發表了觀點。他表示，台灣選舉是中方台灣省的地方選舉，中方會面對挑戰並竭盡所能解決問題。

中國央視新聞客戶端12月28日報道，中國駐美國大使崔天凱27日在接受中國國際電視台《CGTN》欄目《薇觀世界》主持人田薇採訪時，就台灣問題以及中美貿易談判進展等方面發表了觀點。

崔天凱稱，各方首先必須明確的是，台灣地區的選舉是中國台灣省的地方選舉，美方已經在中美三個聯合公報中承諾一個中國政策，因此希望美方恪守該承諾，並且關於一個中國原則的含義非常清楚，即世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，都是中國的一部分，中國的主權和領土完整不容分割，而中美關係在發展過程中歷來不乏挑戰與問題，但這組雙邊關係的韌性在於中美雙方始終有能力克服問題、解決問題、直面挑戰並勇往直前，未來無論問題有多大或多嚴重，他作為大使以及中國駐美使館的職責就是要直面挑戰，竭盡所能解決問題。

在與主持人談到中美貿易談判進展時，崔天凱表示，目前中美雙方經貿團隊正就簽署有關協議共同努力，相關信息會適時通過適當的方式對外公布，至於雙方為何對協議有不同描述，他認為這與不同人有不同的風格有關，但事實很清楚，即中美經貿關係在過去幾十年的實踐都是基於互惠互利的，並且雙方經貿團隊在過去的一段時間中也是這樣做的。

他強調中方會信守和履行承諾，如果未來出現分歧或問題，雙方也應該通過緊密合作加以解決。

最後他指出，中美雙方經貿團隊正為兩國國家利益而努力並且他們的工作是在兩國元首指導下開展的，因此應對他們抱有信心，而中美關係從來不是一帆風順的，雙方在政治、經貿等領域都面臨挑戰和困難，但雙方總有能力解決問題並克服困難，今後也會是如此。