美國2019年大型殺人案數量創新高　犯案動機大多未明

有數據紀錄顯示，2019年美國大型殺人案件數量創下新高，並且其中大部分該類型案件涉及槍械，有分析人士對此感到憂慮。

美聯社12月28日報道，根據由該社、《今日美國》（USA Today）以及美國東北大學（Northeastern University）共同彙編的數據庫資料顯示，從案件可追溯的1970年開始算起，美國大型殺人案件數量在2019年創下了歷史新高，並且其中大多數的案件均涉及槍械，此外由於種種原因，大多數犯罪者的作案動機至今不明。

相關資料顯示，2019年美國境內共發生41宗大型殺人案件（該類型案件至少導致除兇手以外4人死亡），其中有33宗該類型案件涉及槍支，至少有210名美國公民喪生，此外大多數該類型案件涉及的人員都是彼此認識的人，比如家庭成員，販毒人員以及幫派組織成員等。

此外值得注意的是，大多數該類型案件沒有在美國社會引發廣泛關注，並且很多兇手的作案動機由於種種原因至今不明。

以2019年1月發生在美國俄勒岡州的大型殺人案件為例，當時一名42歲的男子用斧頭先後殺死了他4位家人，最終警方趕到現場並將其擊斃，但是其作案動機至今不明，有的僅是一些人的猜測。

對此美國明尼蘇達州大都會州立大學（ Metropolitan State University in Minnesota）犯罪學專家丹斯利（James Densley）表示，儘管近些年美國一般性兇殺案數量有所下降，但大型殺人案件數量卻在增加並且造成了更多傷亡。

此外他認為大型殺人案件是人們在生活中所產生的憤怒以及沮喪的副產品，並且該類型案件在不同時期所呈現的方式也不盡相同，比如上世紀90年代其呈現方式主要是校園槍擊案以及綁架兒童案，此後民眾對恐怖的擔憂佔據了主導地位，而目前似乎是進入了「大規模槍擊時代」。

美國東北大學犯罪學專家福克斯（James Alan Fox）則指出，雖然大型殺人案件很罕見，但是其對於恐慌情緒的「傳染效應」卻很強，並且能夠間接引發其他類似案件發生。

報道指出，該數據庫並沒有完整收錄受害者人數並且有些涉及槍支的大型殺人案件發生在美國民主黨選區，這些案件引發當地民眾憂慮，目前民主黨總統候選人大多支持限制使用槍械。