美國海軍擬縮減艦隊規模　專家：不利應對中國威脅

有消息人士稱，美國海軍目前正在考慮通過減少造船預算等手段以便縮減艦隊規模，對此有分析認為，此舉不利於應對來自中國等國的威脅。

美聯社12月28日引述來自美國國防部的消息人士稱，美國海軍正考慮通過減少造船預算與加速船舶退役的方法，將艦隊規模從目前的293艘減少至287艘，對此有分析人士指出，此舉不利於應對來自中國的威脅並且有可能會損害美國造船廠的利益。

該名消息人士表示，美國軍方正在就預算問題進行談判，雖然截至目前沒有做出任何決定，但美國海軍方面正在考慮採用多種方法減少艦隊規模，以便縮減成去資助其他優先開展的項目，這些方法包括削減阿利•伯克級（Arleigh Burke）導彈驅逐艦的造船預算以及加速提康德羅加級（Ticonderoga）導彈巡洋艦的退役速度等，如果該目標未來實現，屆時美國海軍艦隊規模將為287艘，與2018年提出的355艘這一擴軍目標距離更遠了一步。

總部位於華盛頓的管理諮詢公司Avascent海軍分析師科曼（Jay Korman）表示，美國海軍任何一種選擇都與2018年提出的擴軍目標背道而馳，並且不會在華盛頓受到歡迎，因為目前美國政界存在一種共識，即來自俄羅斯與中國的戰略威脅正在增加。

美國國防分析師弗里德曼（Norman Friedman）則認為，此舉意味着美國海軍未來在面對來自飛機或導彈的複雜威脅時，其驅逐艦與巡洋艦所能提供的防空能力將明顯下降，而如果考慮到來自中國的威脅時，美國海軍應該擴充艦隊規模而不是對其進行削減。

但另一方面報道指出，美國海軍在考慮削減艦隊規模的同時，也在加緊對核潛艇艦隊進行現代化改造，比如用新一代的哥倫比亞級核潛艇取代現有的俄亥俄級核潛艇，此舉反倒會給預算方面帶來壓力，並且不排除未來海軍會研發並採用無人駕駛軍艦進而實現擴軍目標的可能。