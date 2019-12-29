中國和以色列擬2020年建自貿區　專家：美國施壓仍無法阻止

中國和以色列2020年或將建立自由貿易區。俄羅斯專家們12月28日認為，美國正在向以色列施壓，但無法阻止中以建立自貿區。

綜合媒體12月29日報道，中以11月的第七次正式談判結果帶來樂觀情緒。中以兩國從2016年開始舉行談判，可能在2020年畫上句號。俄羅斯衛星通訊社認為，雙方簽署相應協議的準備程度已經相當高了，這是兩國2019年逐步發展關係的主要結果之一。

據以色列出口研究所資料，兩國2018年的貿易額達到了156億美元的峰值。與此同時，中國在以色列投資和建築領域扮演着重要角色。2019年並未發現趨勢有改變的徵兆。

俄羅斯科學院東方學所專家馬里亞希（Dmitri Mariasis）指出，暫時存在的現實問題是以色列國內政治危機。以色列新政府組成後，最終簽署文件的前景將明晰起來。

一些觀察家認為，美國以色列關係，或將對中以自貿區談判造成一定的影響。美國高官多次對中國投資以色列基礎設施表示關切，美國不願看到中國影響力的鞏固。圍繞中以協議發生的一切，實際上是對美國對其在中東地區主要盟國到底有多大影響力的檢驗。

以色列經濟部對外貿易管理局局長科恩（Ohad Cohen）在接受彭博社採訪時指出，和中國談判的目的，是相互拓展市場准入。同時承認在美國壓力下，以色列成立了「外國投資政策」委員會，檢查對國家經濟的風險。但不管怎樣，以色列在推進和中國的貿易談判。以色列試圖解決安全問題，同時也在鞏固商業關係。

馬里亞希並不懷疑，以色列在此問題上有獨自做出決定的能力。「以色列外交方面一直在顯示自己的獨立性，從與俄羅斯的關係就可看出這點。那麼，為什麼與華關係不能有自主權呢？也許美國將施壓，但又能怎樣呢？」

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北京學者認為，中國準備在簽署協議方面向前推進，「球」在以色列一邊。「中國同以色列的自貿協定談判已經進行一段時間了，雙方的簽訂條件都比較成熟，特別是在創新科技、人文交流等領域，中以雙方一直保持着良好互動。目前來看，協定的簽署取決於以色列方面，中以自貿協定屬於雙邊協定，如果以方有意向簽署，美國實際上也無法完全阻止以色列的自主行動，因為在很多中東問題上美國都要聽取以色列的意見。所以以色列如果確實想與中國簽訂自貿協定，我想中方已經做好了準備。」

影響力巨大的以色列《環球報》（Globes）就此闡述了自己的看法。其英文版刊出「中國盯住以色列汽車市場」的文章寫道，中國將這個市場看成是沿新絲路向歐洲大量出口本國汽車的橋頭堡。可以期待的是，中國將在未來2至3年大幅度進入以色列汽車市場。「公路已經開放，腳已踩到油門上，令人懷疑的是，有誰、其中包括美國人能剎車」。