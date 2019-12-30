【通烏門】特朗普網上公開告密者身分　涉違法捱批

美國總統特朗普（Donald Trump）12月27日因於社交網絡上公開懷疑是告密者的身分，引起風波。Twitter屏蔽了有關的帖文，民主共和兩黨均有人不滿特朗普涉嫌違法的做法。

特朗普在聖誕期間大量發帖及轉推帖文，有關告密者的文章已遭屏蔽刪除。（Twitter@realDonaldTrump）

特朗普在12月27於個人Twitter上，轉推了一篇自稱「特朗普100%支持者」用戶的文章，曝露懷疑是通烏門事件告密者的身分，引起風波。

包括特朗普在內，共和黨及右翼支持者都希望找出告密者，並傳召他前往國會作供解釋事件。但因美國法律保護關係，即使共和黨得悉告密者身分亦不會真正公開。

因此特朗普曝露告密者身分的行為，可能違犯法律。Twitter在翌日已屏蔽了有關的帖文，民主共和兩黨均有人不滿特朗普的做法。

特朗普的支持者、共和黨參議院肯尼迪（John Neely Kennedy）表示，他曾向白宮建議特朗普應少點在Twitter推文，形容少推一點「不會做成腦殘」，並指「不會預期特朗普會接納他的意見」。

特朗普過去曾轉載過一些右翼新聞，猜測告密者身分的文章，但這次是特朗普首次轉推直接指名道姓的貼文。目前美國未有主流傳媒公開告密者的身分，告密者身分僅屬猜測。