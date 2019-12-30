【台灣大選】電視辯論火花四射　媒體：唇槍舌劍繞不開兩岸

12月29日晚，在台灣，三位總統候選人蔡英文、韓國瑜與宋楚瑜進行電視辯論。西媒稱，兩岸關係、「一國兩制」、香港問題和《反滲透法》等成為焦點。

台灣2020年總統大選電視辯論引起外界廣泛關注，三位總統候選人就兩岸關係、反滲透法等議題進行了激烈交鋒，從左至右分別是韓國瑜、宋楚瑜與蔡英文。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蔡英文：台灣主權面臨重大挑戰

英國廣播公司（BBC）29日報道，蔡英文在申論中引述中國國家主席習近平的「『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式」的主張。蔡英文說，對岸已經講得很明白，很清楚也很直接，台灣的主權已經面臨重大挑戰。

美聯社對蔡英文的發言進行重點報道。報道稱，台灣總統蔡英文在辯論中表示，台灣民主仍然受到中國大陸的直接威脅，強調應加強與美國及其他盟國的關係。

蔡英文說，她將維護台灣的自由和生活方式，但不會修改憲法或台灣的官方名稱「中華民國」。

蔡英文說：「台灣最緊迫的挑戰來自於中國（大陸）不斷擴張的野心」，「我們地區的形勢愈來愈複雜，台灣的主權——其自由、民主的生活方式——正面臨被剝奪和削弱的威脅。」

蔡英文說：「我們需要深化和加強我們的國際關係，目前我們在經濟方面以及與許多國家的全面合作中都在這樣做。

美國之音報道稱，蔡英文在辯論中引述一名香港年輕人寫給她的信提醒台灣選民說，台灣不要犯下香港「同樣的錯誤」，1月11日手上的這張選票，將決定台灣今天民主自由的生活方式是不是可以繼續下去。

如何處理與大陸、美日關係？

法國國際廣播電台報道稱，三人的辯論尤其以蔡英文與韓國瑜兩人的辯論激烈，民調中一直領先的蔡英文繼續主打兩岸議題。

蔡英文在媒體提問階段表明，當前台灣最大挑戰為中國大陸擴張企圖心愈來愈強，身為台灣領導人就是窮盡辦法捍衛主權與民主。蔡英文表示，自己不會跪着走路，但會挺直腰桿捍衛尊嚴。

美聯社報道，在辯論中，韓國瑜進一步聲稱自己面臨着來自主流媒體的反對，並指責蔡英文的支持者腐敗。

韓國瑜稱，中國大陸威脅動用武力統一台灣只是空想，他為自己之前與大陸打交道進行辯護，稱這是確保台灣經濟未來的必要手段。

韓國瑜說：「不要抹黑人民。你愛台灣？我也愛台灣。」

BBC報道，在處理與美國，日本，中國大陸世界三大強的關係中，宋楚瑜說台灣不要站錯邊，不要亂選邊。

宋楚瑜說：「我們不要當別人的棋子，同時我們有能力治理好台灣。」

宋楚瑜說，把台灣治理好，必須做好三件大事：第一，維護台灣自由民主的價值；第二把台灣的產業提升，把經濟搞好，讓人民的生活能夠改善；第三，對全世界共同面對的危機提出切實對策和方案。

韓國瑜被擠到「一國兩制」？

法國國際廣播電台報道稱，香港危機、一國兩制是台灣總統候選人激辯的主題。關於一國兩制，蔡英文強調面對中國挑戰，她不會讓台灣成為下一個香港。

蔡英文批評韓國瑜因人民壓力大才反對「一國兩制」。韓國瑜則反駁蔡英文一直「擠牙膏」一樣把他擠到一國兩制。

BBC報道稱，在回答媒體提問環節，蔡英文批評韓國瑜因人民壓力大才反對「一國兩制」。

蔡英文說：「韓國瑜雖然斬釘截鐵地說不接受『一國兩制』，可是當習近平剛開始提『一國兩制九二共識』時，回答不清楚而且支支吾吾，甚至還到中聯辦訪問，創造『一國兩制』的氛圍。」

蔡英文說：「身為一個領導人，領導這個社會要做決定時，要當機立斷去做決定； 要在人民之前領導人民面對這樣的變局，不是人民反映了、壓力大了，才反對一國兩制。」

韓國瑜在申論階段沒有對「一國兩制」表態，但在回應蔡英文的批評時說，她一直「擠牙膏」一樣把他擠到「一國兩制」。

他說：「我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考慮，而是我們的信念，是台灣的價值，不要去抹黑。用擠牙膏的方式把我擠到『一國兩制』上非常沒有水平。」

美聯社評論稱，蔡英文的民調支持度近來持續走高，部分原因是香港問題。中國自香港迴歸以來在港實施「一國兩制」，同樣也對統一台灣提出「一國兩制」的建議，但是這一建議遭到了台灣近2,400萬人的強烈反對。

反滲透法引發爭議持續延燒

BBC報道，在辯論中，蔡英文引述「四個認知」為自己在推動的反滲透法進行辯護。

蔡英文說，破壞台海現狀的是中國大陸，不是台灣。中國大陸利用「九二共識」，正在掏空中華民國。台灣不能以主權交換短期經濟利益。要警覺中國正在全面的滲透，分化台灣的社會。所以，必須要把民主的防衛機制，做起來，建立起來。

蔡英文說：「這場選舉一定有輸有贏。如果我們對國家的主權，沒有一致的想法，那不管誰贏了，國家終究會輸了。」

韓國瑜反駁她說，民進黨完全是野蠻立法忽略程序正義。他說：「《反滲透法》讓台灣人民每個人脖子上綁一顆炸彈隨時犯法，遙控器，引爆器在民進黨手上。」

對蔡英文政府匆忙推出反滲透法，宋楚瑜說：「如果不把權力關進籠子，人民就要小心權力會把人民關進牢籠。「程序的正義有時候比實質的正義還要重要，因為正義不僅是過程，而且是價值。」

法國國際廣播電台報道，蔡英文在電視激辯時痛批2018年台灣地方選舉時，遭到中國大陸網軍侵入，稱韓國瑜是最大受益者。

韓國瑜則反諷感覺是「善良小白兔遇到大野狼」。他稱，如果沒有網軍幫助，今天站在這裏跟他辯論的應該是民進黨副總統候選人賴清德而不是蔡英文。