普京向中美元首致2020新年賀電

在2020年即將到來之際，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）向中國國家主席習近平以及美國總統特朗普（Donald Trump）致新年賀電。在賀電中，普京積極表達俄方想要鞏固俄中全面戰略協作夥伴關係的願望，並指出俄美對全球安全與穩定負有特殊的責任。

在此辭舊引新之際，普京致電祝賀特朗普2020年新年快樂。（Reuters）

俄羅斯衛星網12月30日報道，普京在向習近平發來的新年賀電中稱：「在元旦和春節即將到來之際，向中國國家主席習近平先生致以衷心的新年祝賀。」

普京指出：「在過去的一年裏，為鞏固俄中全面戰略協作夥伴關係，雙方成功地完成許多工作，去年幾次會談的協商結果全部得到落實，為各領域的互惠合作開闢未來。」

此外，克里姆林宮新聞辦12月30日發布消息稱，普京也向特朗普發送新年賀電。

消息表示：「普京給美國總統特朗普的賀電中稱，俄羅斯與美國歷來對確保全球安全與穩定負有特別責任，同時，莫斯科主張雙邊關係正常化，並在相互考慮利益的基礎上建立平等對話。」

據俄羅斯衛星網報道，除新年祝賀外，克里姆林宮還發布消息表示，普京確認邀請特朗普訪問莫斯科，參加衛國戰爭勝利75周年慶祝活動。

2020年是二戰勝利75周年。特朗普2019年11月曾表示，他正在考慮參加俄羅斯紀念二戰勝利日的慶祝活動，即每年5月9日在莫斯科紅場舉行的閲兵儀式，以紀念蘇聯在第二次世界大戰中戰勝納粹德國。

如能成行，這將是特朗普擔任美國總統以來、首次出訪俄羅斯。

2019年6月，普京在20國集團（G20）峰會上邀請特朗普出席上述儀式。

對此，據美國《華盛頓郵報》11月8日報道稱，特朗普當天在白宮對記者說：「我正在考慮（出席），那時剛好是政治活動的旺季，所以我會看看是否能做到，但我願意去」，「慶祝戰爭結束是非常重要的事情」。