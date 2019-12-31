澳洲森林大火致多人喪生或失蹤　悉尼除夕煙花如常舉行惹爭議

澳洲森林大火情況持續，當局在除夕指一名義務消防員及兩名民眾喪生。目前全國多個地方仍有多個火頭未受到控制，其中新南威爾斯及維多利亞省成為重災區，後者一個海邊城鎮有數以千計民眾被大火包圍，他們更一度需要準備跳海暫避。 受到火災影響，首都坎培拉（Canberra）等地已經取消除夕倒數煙花匯演，但悉尼如常舉行的決定就惹起爭議。

澳洲森林大火仍未受控，維多利亞省一個城鎮在除夕日早上的天空被大火染成一片紅色。（Reuters）

Evacuation on the beach at #batemansbay @abcnews pic.twitter.com/qZzOJcOKz1 — Alastair Prior (@alastairprior) 2019年12月31日

新南威爾斯鄉郊消防局（NSW Rural Fire Service）專員菲茨西蒙斯（Shane Fitzsimmons）31日表示，一輛消防車30日在維多利亞省邊界附近前往救火時，車輔被強風吹倒翻側，其中28歲的麥保羅（Samuel McPaul）傷重不治，是第三位因撲救森林大火殉職的消防員。麥保羅遺下妻子及即將生世的孩兒，另外與他同車的兩名消防員亦告受傷。

受到炎熱天氣影響，森林大火持續失控，新南威爾斯及維多利亞省有城鎮被大火吞噬，天空柒成一片紅色。新省省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）指一對父子31日早上阻止大火接近家園時喪生，另外有一人失蹤。而維省省長安德魯斯（Daniel Andrews）表示當地宥4人下落不明，當局已經要求軍隊出動協助。

This picture just in from family boarding boat in #Mallacoota #MallacootaFires approx time of photo 9:45am pic.twitter.com/WJEQScDp9f — Bradley Deacon 🇦🇺 (@BradleyWDeacon) 2019年12月30日

另外當地多個城市亦分別宣布取消年度壓軸的除夕倒數煙花匯演，但悉尼、墨爾本和阿德萊德則除外。其中在悉尼有大批民眾及新省副省長等知名人士呼籲取消表演，不過貝雷吉克利安表示，明白大家的感受，但認為這是一個讓大家團結一致和互相扶持的機會，所以支持表演如期舉行。

10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - “fire front not far away” #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM — bluesfestblues (@bluesfestblues) 2019年12月30日

悉尼的除夕倒數煙花匯演預計吸引100萬人到當地海灣兩岸觀看，並為新南威爾斯省經濟帶來1.3億澳元收入。而大會指取消活動會嚴重傷害悉尼經濟，強調主辦單位已經向受大火影響的社區捐款62萬澳元。