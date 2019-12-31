【2020新年快樂】新西蘭天空塔放煙火迎新年　澳洲煙花匯演惹爭議

多個城市已率先為新年舉行盛大的煙花匯演慶祝。民眾除了出席的熱鬧的跨年派對和晚會之外，還可以選擇參加不同的表演和祈福活動。

新西蘭煙花表演慶祝新年（約07:10開始）：

新西蘭奧克蘭海港大橋在晚上9時至翌晨1時有燈光表演，有一段時間與天空塔的煙花同步進行。今年是主辦單位第一次使用鐳射光及動畫點綴天空塔。

新西蘭的天空塔煙花騷（影片截圖）

圖為新西蘭奧克蘭市議會先公布天空塔附近的封路措施。（奧克蘭市議會網站）

澳洲悉尼煙花活動惹爭議

第一批迎來新年的國家中，澳洲的活動引起爭議，事緣山火肆虐新南威爾斯省、昆士蘭省、維多利亞省、西澳省和南澳省，有消防員殉職以及農作物燒毀，不少人都認為不應舉行煙花匯演，將資金用於支持消防員及農民。首都坎培拉（Canberra）等地已取消煙花表演，然而悉尼如期進行。

悉尼地標悉尼大橋以往都有大型煙花匯演迎接新年，是前往當地度假旅客熱門活動之一，今年的表演卻因火災與輿論爭議蒙上陰影。

🔻悉尼煙花匯演🔻

新西蘭比澳洲早2小時進入2020年，奧克蘭的天空塔亦發放煙花慶祝，是民眾與遊客歡度新年的節目之一。

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