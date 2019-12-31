玻利維亞驅逐墨西哥及西班牙外交人員

玻利維亞臨時總統阿涅斯（Jeanine Anez）12月30日宣布將西班牙兩名外交人員以及墨西哥駐該國大使列為不受歡迎人物，並驅逐他們，限其於72小時內離境。

玻利維亞12月30日宣布驅逐西班牙及墨西哥的外交人員出境，事件勢將導致三國關係趨僵。圖為玻利維亞臨時總統阿涅斯。（Reuters）

阿涅斯指，那些外交人員已嚴重損害玻利維亞的主權、人民的尊嚴以及憲政。

西班牙政府否認指控，並在30日驅逐3名玻利維亞外交人員以作回應。

墨西哥內政部長科爾德羅（Olga Sánchez Cordero）表示，為保證駐玻利維亞大使的安全，已將她召回，不過大使館會繼續如常運作。她又表示無意與玻利維亞中斷外交關係。

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）11月下台後獲墨西哥政治庇護，其後抵達阿根廷。玻利維亞臨時政府控告莫拉萊斯時期的官員煽動叛亂以及恐怖主義等罪名，他們被禁止離境。其中9名人後來求庇位於拉巴斯（La Paz）的墨西哥駐玻利維亞大使館，並藏身其中。

墨西哥政府27日指玻利維亞騷擾及恐嚇其駐外外交人員，以及阻止一些到訪館內的西班牙外交人員離開。那些西班牙外交人員是為探望求庇的玻利維亞官員。玻利維亞政府指控說，西班牙外交人員嘗試協助那些官員離開墨西哥大使館。