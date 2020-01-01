馬紹爾群島核廢料場有安全隱患　美國會要求調查

美國國會日前通過國防預算法案，其中要求調查馬紹爾群島（Marshall Islands）美國原子彈測試廢料貯存場是否安全。這座水泥半球體貯存場建於1970年代，所貯廢料可能因海平面上升引發環境災難。

1946至1958年間，馬紹爾群島受美國託管，當時美國在比堅尼（Bikini）環礁和埃尼威托克環礁 （Enewetak）環礁上，共執行67次核武測試，其中包括在魯尼特島（Runit Island）上的一次原子彈試爆。

魯尼特島屬埃尼威托克環礁；馬紹爾群島於1979年獨立。

魯尼特島一座有「墳墓」之稱的水泥半球體貯存場內放了許多源自原子彈試爆的放射性廢料。美國國會已要求能源部在6個月內回報「墳墓」的老化情形。

英國廣播公司（BBC）報道，1970年代以來，美國的國防部核武器局（Defense Nuclear Agency）利用武器測試造成的一個坑洞貯存核廢料，隨後並以壁體厚達45公分的水泥板組成約115公尺高的半球體，掩蓋廢料。

這個結構有老化跡象，一直以來都有人憂心，海平面上升會造成它的進一步毀壞。

美國國會本月要求能源部部長布魯耶特（Dan Brouillette）向眾議院和參議院的軍事委員會提交詳細計畫，闡述將如何修整魯尼特島上的半球體廢料貯存場，以確保它不會對當地居民、環境或野生動植物造成傷害。

此外，相關報告必須評估半球體外部結構的狀態，以及周遭環境和逐漸上升的海平面可能對它造成何種影響。

魯尼特島核廢料「墳墓」議題近來屢受關注。5月，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）警告，此一核廢料貯存場疑似輻射外洩、汙染太平洋。

《洛杉磯時報》近日也發表調查報道，內容揭露馬紹爾群島曾接收運自美國內華達州的130噸核武測試場土壤，以及群島上存在生物武器測試的證據。