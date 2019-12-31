特朗普：1月15日在白宮與中方簽首階段貿易協議　未來將訪華

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美國總統特朗普（Donald Trump）12月31日在社交網站Twitter發文表示，他將會在1月15日與中方簽署首階段的中美貿易協議，儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。特朗普又稱，未來將會到訪北京。

特朗普稱1月15日在白宮簽首階段中美貿易協議，中方有高級別代表出席（Getty Images）

特朗普將訪華

特朗普在貼文內形容，他將簽署的首階段中美貿易協議是非常大（very large）與全面（comprehensive）。他又表示，在第二階段的貿易談判開始後，他將會去北京。

傳劉鶴將前往美國華盛頓

早前有媒體引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴將前往美國華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議。

中國外交部12月31日的例行記者會上，有記者問到「能否透露中美雙方將何時簽署第一階段經貿協議？昨天有報道稱，中方代表團可能於本周前往華盛頓並將於周六同美方簽署協議。這是否屬實？」

但外交部發言人耿爽沒有直接回應，並指「關於這個問題，建議你向商務部詢問。」

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