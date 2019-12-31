特朗普：1月15日在白宮與中方簽首階段貿易協議　未來將訪華

美國總統特朗普（Donald Trump）12月31日在社交網站Twitter發文表示，他將會在1月15日與中方簽署首階段的中美貿易協議，儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。特朗普又稱，未來將會到訪北京。

特朗普稱1月15日在白宮簽首階段中美貿易協議，中方有高級別代表出席（Getty Images）

特朗普將訪華

特朗普在貼文內形容，他將簽署的首階段中美貿易協議是非常大（very large）與全面（comprehensive）。他又表示，在第二階段的貿易談判開始後，他將會去北京。

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

傳劉鶴將前往美國華盛頓

早前有媒體引述消息人士稱，中國國務院副總理劉鶴將前往美國華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議。

中國外交部12月31日的例行記者會上，有記者問到「能否透露中美雙方將何時簽署第一階段經貿協議？昨天有報道稱，中方代表團可能於本周前往華盛頓並將於周六同美方簽署協議。這是否屬實？」

但外交部發言人耿爽沒有直接回應，並指「關於這個問題，建議你向商務部詢問。」

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