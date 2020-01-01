中國2020年或啟動拉美鐵路工程　將打破美國對國際物流壟斷地位

專家們認為，2020年，中國可能將在拉丁美洲開建「兩洋鐵路」，這將打破目前美國控制下的巴拿馬運河對國際物流的壟斷地位。中國與美國、歐盟在拉美市場的競爭將加劇。

據俄羅斯衛星通訊社2020年1月1日報道，俄羅斯拉美研究所伊比利亞研究中心主任彼得•雅科夫列夫認為，在拉美，中國在很多領域正在擠壓美國公司，華盛頓正在失去相當顯著的地位。

雅科夫列夫指出，進入21世紀，中國與拉美的貿易額增加了22倍，而美國僅增加了2倍多。在拉丁美洲，中國在很多領域都在擠壓美國公司。

中國安徽大學拉美研究所所長範和生認為，「一帶一路」倡議在走進拉美後，獲得的反應愈來愈熱烈，拉美國家也由原先的觀望狀態轉為積極響應。美國沒有能力阻礙中國和拉美之間進一步鞏固政治信任。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周戎指出，2019年，許多人曾擔心巴西新政府上台後會急速轉右，但事實是，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在2019年內訪問了中國，雙方在多個領域裏就加強合作達成共識。

此外，智利、阿根廷的領導人與中國的交往也十分熱烈。周戎認為，未來可以展望，不論中美貿易戰走向何方，拉美與中國之間經貿合作還會邁上新台階。

周戎認為，2020年，中國或將啟動穿越巴西、秘魯等兩國，將大西洋和太平洋連接起來的鐵路項目。

周戎指出，「兩洋鐵路」一旦修建成功，將成為南美洲的「陸路巴拿馬運河」，可以打破目前美國控制下的巴拿馬運河對國際物流的壟斷地位。

同時，鐵路網基建對拉美國家自身的經濟發展有重要意義，中國也可以輸出鐵道設備與技術，提振本國的出口貿易。中巴秘三國聯手修建「兩洋鐵路」將是互惠共贏之舉。