《當中國統治世界》作者：2020年代屬於中國

著有《當中國統治世界》（When China Rules the World）的英國學者雅克（Martin Jacques）在《衛報》撰文稱，在未來十年，以西方為中心的國際體系將繼續分化，以中國為導向的體系的影響力將日益增強。他認為這一進程將是不可抗拒。

據預測，2019年中國人均GDP將邁上1萬美元，進一步逼近高收入國家的門檻。圖為深圳市（VCG）

這篇以「這10年屬於中國，下一個10年也是」為題的文章在2019年12月31日刊出，內容稱，2010年，中國開始以一種全新的方式影響全球意識。在過去10年中的每一年，中國一直是全球經濟增長的主要源動力，而不是美國。

2014年，根據世界銀行（World Bank）以購買力平價衡量，中國經濟規模超過美國，成為全球最大經濟體。如今中國的經濟規模是2010年的兩倍多。

文章稱，這就是過去十年人類歷史上最引人注目的經濟轉型的故事。西方發現中國崛起這種現象難以接受，他們表現出千變萬化的情緒，從否認、蔑視和譴責，到尊重、欣賞和讚賞，不過目前，前者比後者多得多。

中國的崛起在美國和歐洲引發了一場生存危機，這場危機將持續到本世紀末。西方正處於被取代的過程中，而且在某種程度上，西方對此無能為力。

中國的崛起是歷史上少有的改變世界的變化之一。直到過去十年，西方才開始意識到中國的崛起確實會改變世界。

文章指出，5年前，更不用說10年前，中國還是「廉價製造業」的代名詞。但中國已經證明了自己擁有強大的創新經濟，深圳成為矽谷的競爭對手。華為、騰訊和阿里巴巴等中國企業已經可以與微軟（Microsoft）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）相提並論。

文章又指，中國已經愈來愈多地參與突破創新，而不是抄襲，去年，中國的專利申請量幾乎佔全球的一半。