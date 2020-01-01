美使館遇襲：特朗普防班加西慘案重演　蓬佩奧出訪計劃或有變

美國駐伊拉克大使館遭遇示威者襲擊，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月31日透露出訪計劃可能發生變化。美國總統特朗普（Donald Trump）則表示，要防止2012年班加西使館的悲劇重演。

蓬佩奧接受霍士新聞（Fox News）採訪時說：「希望還能執行這些計劃，我將前往烏克蘭，然後從那裏出發訪問中亞，最後是塞浦路斯。」

但是蓬佩奧補充說：「但我將前往最需要的地方，以確保我們在中東的人，包括國務院的人和所有美國人都安全。如果因此而需要改變行程或者略作延遲，我會這麼做。」

在2019年的最後一天，美國駐伊拉克大使館遭遇襲擊，數千伊拉克民眾走上街頭抗議美軍空襲伊拉克民兵的行動，並圍攻美國大使館，期間一度攻破大使館大門在接待處縱火，而為了避免最壞情況的發生，美國大使和一些外交人員不得不提前撤離。

特朗普12月31日在推特（Twitter）上發文說，伊朗策劃襲擊美國駐伊拉克的使館。他們將承擔全部責任。

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）31日發表聲明說，美國已經採取適當的武力保護行動，以確保在伊拉克的美國公民、軍事人員和外交官的安全。聲明還說，按照特朗普的指示，已授權將第82空降師快速反應部隊（IRF）的一個步兵營部署到美國中央司令部作戰區，以應對伊拉克最近發生的事件；至少750名空降兵將立即部署到該地區。

特朗普總統12月31日晚些時候在海湖莊園對記者們說，巴格達大使館那裏的局勢處理得很好，海軍陸戰隊員立即進駐。他說：「這不會是個班加西，班加西本應該永遠都不該發生。這永遠不會是個班加西。」

特朗普總統所說的「班加西」，指的是2012年伊斯蘭激進分子攻進美國駐利比亞領事館，導致包括大使史蒂文斯（Christopher Stevens）在內的4名美國人遇害的事件。