特朗普宣布將訪華　北京學者：會向習近平提更多要求

美國總統特朗普（Donald Trump）12月31日表示，美中兩國將在2020年1月15日簽署第一階段協議，並宣布了自己訪華的消息。專家認為，特朗普訪華時會提出更多要求。

特朗普當天在Twitter上指，「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

香港《南華早報》近日引述消息稱，中國國務院副總理劉鶴將訪美簽署協議。美國已經向中國發出邀請，中國已經接受了邀請。

華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議，涉及中國購買美國農產品和知識產權保護等議題。惟雙方均還沒有正式公開這一協議的文本，中方官員也並沒有公開承諾增加2,000億美元等值的美國產品進口。

英國廣播公司（BBC）報道稱，分析人士表示，雖然第一階段協議並沒有真正解決造成中美貿易逆差的根本性問題，但眼看大選在即，這一協議會對特朗普開年的選戰有幫助。

《華爾街日報》報道說，雖然第二階段協議談判內容仍未為外界所知，但很可能觸及中美貿易中更深層次的問題，比如中國強制美國企業將核心技術轉讓給中國企業，以及中國的政府補貼等。

香港《南華早報》2020年1月1日報道稱，觀察人士表示，特朗普可能會利用訪華之行，敦促北京承諾改變其經濟模式。報道稱引述中國南京大學國際關係研究院教授朱鋒說，特朗普的中國之行是改善關係的友好姿態，認為特朗普再次訪問北京將是件好事，指特朗普應該邀請國家主席習近平訪美，改善美中關係。

中國人民大學教授時殷弘則認為，特朗普在訪問期間可能會對習近平提出更多要求。他指出，中國可能已經發現很難滿足第一階段協議的條款，包括在未來兩年內將美國對中國的出口增加2,000億美元。

時殷弘說：「在訪華時，特朗普可能會試圖利用第一階段協議帶來的積極情緒，推動北京做出更多讓步，可能包括要求中國從美國購買更多產品，即使美國國內對這些產品的需求並不強勁，同時承諾進行結構性改革。」

報道指出，北京大學國際關係教授賈慶國表示，特朗普的中國之行將有助於使貿易關係更加穩定，但他補充稱，在特朗普訪華之前，雙方必須就第二階段談判的內容達成一致「他們必須就第二階段的目標達成一致。如果沒有任何共識，此次訪問對中國來說將是艱難的。」

他還說，特朗普訪華並不會緩解美國對中國電信巨頭華為和其他科技公司的限制等問題所引發的緊張局勢。