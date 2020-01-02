【美國大選】美媒：若彭博當選總統　與華生意利益關係更複雜

美國富豪、有意參選美國總統的彭博（Michael Bloomberg），他創立的生意已在中國營運25年，他與中國建立密切的金融關係，與中國領導層關係也融洽。然而，如果他在美國2020年總統大選中獲勝，他與中國的利益關係將會面臨很多衝突，也會更加複雜化。

美國《華盛頓郵報》1月1日發表文章稱，近年來，中美貿易爭端使得華盛頓和北京之間的緊張局勢日益加劇。彭博為了爭奪民主黨總統候選人提名，已經花費了數千萬美元的自有資金。

然而，為了大力發展彭博社的業務，彭博卻與中國這一美國強有力的競爭對手往來密切，他與中國融洽的商業關係與他可能擔任總統的立場相衝突，美國媒體及政界正前所未有地密切關注這件事。

這位億萬富翁的核心業務是向投資者出售金融信息，他自2015年以來一直在努力讓美國企業更容易能夠用人民幣進行交易，這一舉動被中國最大的銀行所接受。他擴大了公司的一個財務指數，該指數可以引導1500億美元進入中國，同時為他的公司賺取未向外界披露的費用。

特朗普披露的財務數據顯示，彭博在中國大陸所獲利潤在他的總收入中佔比為1%，香港佔4%，2018年彭博的收入至少為4.35億美元。彭博的業務範圍可以說是與中國體系交織在了一起。

雖然彭博在競選總統期間退出了他的私人公司，但他仍然保留了88%的股權。一名發言人表示，如果當選總統，彭博要麼將該公司置於保密信託中，要麼將其出售。目前尚不清楚，將他的企業置於一個保密信託中，是否會消除中美貿易方面的利益衝突問題。

對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）表示，他相信彭博是所有總統候選人中「最有能力的」，但他說「他最大的弱點和弱點是在中國。」

哥倫比亞大學中國問題專家、政治學教授內森（Andrew J. Nathan）表示，「一個總統，一個政府官員，要繼續在被美國政府指定為戰略競爭對手的國家擁有商業利益，這是一個問題。」

彭博的發言人謝克特（Jason Schechter）對這件事回應道，彭博相信「中國人利用全球貿易體系」傷害了美國工人，作為總統，他將「解決這些問題」。

這位發言人補充道，彭博「總是會說什麼就做什麼，如果一件事他認為對美國來說是正確的，那他就不會顧慮這件事是否會對他的商業造成壞影響。」

在與中國合作的25年間，彭博也多次表達了對中國高層領導的讚揚，如在新加坡主持首屆彭博新經濟論壇發表講話時，稱讚中國國家副主席王岐山是「中國和世界上最具影響力的政治人物」。

彭博多年來，也多次發表認為「中國經濟增長對美國有利」的觀點。2019年4月11日，在第十屆中美商業領袖圓桌會議上，彭博再次重申了希望美國與中國一起積極努力解決問題，而不是試圖採取行動恐嚇對方的觀點。

對於彭博的觀點，《華盛頓郵報》文章稱，彭博很勇敢，有時會說一些關於中國的積極、中立的話。但很多美國選民並不贊同他的觀點，因為他對中國的立場與眾多美國人認為美國模式是最好的這一信念背道而馳。

對於彭博及其生意，中國外交部發言人稱「中國不會就具體的個人、企業或相關商業活動發表評論」，又指中國歡迎「一切有利於促進中美友誼與合作的努力與行動」。