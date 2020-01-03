朝鮮官媒發布金正恩騎馬登白頭山片段

朝鮮中央電視台（KRT）1月2日發布最高領導人金正恩2019年12月騎馬登上白頭山的片段。當時有分析員指，金正恩登白頭山或意味平壤將對國際社會採取更加對抗的立場。

從大約一小時的片段中可見，金正恩與夫人李雪主等人騎白馬登白頭山，參觀革命戰跡地。朝鮮中央通訊社當時引述金正恩指，參觀白頭山地區革命戰跡地，目的是在面對「帝國主義者空前未有的封鎖打壓活動」，向民眾灌輸白頭山的「不屈革命精神」。

白頭山即長白山，廣義的長白山是中國遼寧、吉林、黑龍江三省東部山地以及俄羅斯遠東和朝鮮半島諸多餘脈的總稱；狹義的長白山是指位於白山市東南部地區，東經127°40'至128°16'，北緯41°35'至42°25'之間的地帶，是中朝兩國界山。朝韓兩國均把白頭山認定為其民族發源地，朝鮮方面還有「白頭山血統」等說法。

金正恩通常於朝鮮有重大發展期間登白頭山，例如發射導彈。韓國延世大學的德勒里（John Delury）指出，雖然仍未清楚金正恩的計劃，但登白頭山的舉動意味外交窗口正在迅速關上。他認為，2020年將會是重要的一年，而且並非外交和峰會的一年，而是展示國力的一年。

朝鮮新聞網（NK News）分析員李敏英（Rachel Minyoung Lee，音譯）指，金正恩由高級軍官陪同而非黨官員，加上官媒其他近期有關軍事的公告，反映朝鮮有機會轉向較軍事化的路線。

（綜合報道）