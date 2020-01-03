【一分鐘看世界】澳洲山火燒不完、戈恩何處逃？《安妮日記》背後

早晨，今天是1月3日，星期五。
多雲的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
印度洋氣候現象作怪 澳洲山火持續
澳洲山火持續惡化，至今燒毀360萬公頃土地，逾千間房屋燒毀，造成最少18人死亡，在維多利亞省更有17人失蹤。有消防員拍下駛離火場的片段，可見火光紅紅，有袋鼠慌惶走避；另有志願消防員殉職，遺下兒子代領勳章。火災亦波及新西蘭，令當地冰川變焦糖色。專家估計，這次山火毫無減弱跡象是由於一種名為「IOD」的氣候現象影響……（按此閱讀更多）
澳洲新南威爾士省一條公路上，可見一大片燒焦的樹木（Reuters）
戈恩潛逃牽連多國政府
日產前董事戈恩在日本棄保潛逃，至今過程未明，有美媒報道指是戈恩助手花數月時間精心策劃的逃亡大計，也有指其家人協助，亦有消息指戈恩出逃後曾會見黎巴嫩總統。事件亦牽連多國政府，首先黎巴嫩接獲國際刑警發出通緝，日本警方到戈恩東京住所蒐證；土耳其亦介入調查，拘留7人；法國政府則排除引渡戈恩。日本媒體批評戈恩潛逃是懦夫行為，也是在嘲弄日本的司法制度。面對眾多猜測，戈恩再度發聲明強調其家人沒有參與這次行動……（按此閱讀更多）
戈恩2019年4月時通過影片發表聲明（Reuters）
二戰時期的「少女日常」
寫下記錄二戰猶太集中營慘況《安妮日記》的少女安妮法蘭克在過去1年踏入90歲冥壽，她部分私人信件曝光，披露了她的少女心事，也令世人得知安妮是個十分受異性歡迎的女子。另外有「布達佩斯的安妮」之稱匈牙利女子奥恩斯泰因也同樣用日記寫下二戰經歷，還有她陷於三角戀的日子。令人遺憾的是，這兩名對愛情憧憬的少女，最終在殘酷的戰爭下未有善終……（按此閱讀更多）
中國印尼南海外交風波
印尼日前因為中國船隻進入其專屬經濟區海域召見中國大使，其後再度抨擊中國關於南海的言論，與北京互相交鋒。有分析認為，這或令南海行為準則談判更艱難；另外也有觀察認為，這場外交風波可能是源於印尼內部政局所觸發，目的是劍指印尼總統佐科維多多………（按此閱讀更多）
土耳其通過出兵利比亞議案
土耳其議會通過出兵利比亞的議案，或準備軍事介入利比亞，支援的黎波里政府對抗東部勢力。美國、俄羅斯和埃及等國家紛紛表態，表示外國干預或令當地局勢進一步惡化。不過有分析認為，土耳其初步不會派兵當地，而是先提供軍事建議及設備……（按此閱讀更多）
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