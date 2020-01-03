【黑鷹迫降】沈一鳴等8人身亡　美軍參謀長聯席會議主席致哀

台灣1月2日發生美製黑鷹直升機墜毀事件，台灣參謀總長沈一鳴等多人身亡。美國方面也發表聲明。

美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利（Mark A. Milley）2020年1月2日發表聲明，對台灣軍隊參謀總長沈一鳴上將等8名軍人因直升機事故而喪生表示哀悼。這位美軍最高將領還表示，美方珍惜美國與台灣牢固的防務關係。

米利在聲明中說：「我謹代表美國男女軍人，就沈將軍和其他7人因直升機事故而死難的慘痛損失向台灣軍隊成員表示哀悼。沈將軍是其麾下將士的傑出領袖和台灣防務與地區安全的倡導者，對此人們將銘記在心。我們感謝他如此的無私奉獻並珍惜我們的友誼以及與台灣牢固的防務關係。」

台灣空軍一架UH-60M黑鷹直升機當地時間2020年1月2日早晨在新北市山區迫降墜毀，包括台灣軍隊參謀總長、空軍上將沈一鳴在內的八名軍人遇難，另有五人生還。

美國在台協會1月2日的聲明指，對於當天早上造成包括參謀總長沈一鳴在內等八名人員不幸罹難的直升機墜毀事件深感哀慟。美國在台協會謹代表美國，在此向罹難者的家人、戰友、及所屬團體表達最深切的哀悼之意；同時祝福生還者早日康復。

美國在台協會處長酈英傑（William Brent Christensen）表示，「能有機會和沈將軍共事，一同促進美台安全關係，我感到非常榮幸。他是一位具有睿智見解、高度幽默感、且備受愛戴的領導者、同事和好友。我會非常懷念他......美國在台協會已準備好，隨時就此一事件為台灣提供協助。」