專家：中美維持長期海上和平的三個重要基礎

自2010年以來，海上衝突一直是中美關係中最嚴重的問題之一。隨着中美摩擦加劇，美國維護和鞏固印太海上霸權的努力和中國維護海洋權益的行動將會相互衝突。對此，海軍策略研究專家提出了三個避免最壞情況發生的方法。

日本《外交學者》雜誌網站（The Diplomat）1月1日發表北京大學學者胡波的文章，胡波對中美雙方如何在海上共存達成一些共識發表三個觀點。

胡波稱，在中美雙方最終形成新的平衡之前，將會存在一段長期的不確定性。在此期間，雙方發生小規模武裝衝突的可能性正在增加。競爭控制和危機管理的成功與否，主要取決於中美雙方能否在以下三個方面達成妥協或達成諒解。

第一，就西太平洋地區的權力分配達成必要的共識。

第二次世界大戰結束以來，美國憑藉其在該地區的軍事存在和強大的同盟體系，一直保持着絕對的海上優勢，但中國海空軍力量相較於美國來說過於薄弱。然而，隨着中國綜合實力的快速發展和軍事現代化，西太平洋戰略格局正在發生變化。

中國的國防資源大部分用於西太平洋地區，而美國無論實施多少「印太戰略」，都只能將其部分資源投入該地區。因此，中國在西太平洋的國防資源遲早能夠與美國抗衡。

儘管中國海軍在質量和整體能力上與美軍存在較大差距，但由於中美力量投入的不對稱性，中國海軍在東亞地區無疑將獲得規模優勢，這種優勢將在一定程度上彌補質量上的差距。如果在此基礎上再考慮到中國大規模的陸基空軍和導彈部隊，那中國將更有優勢。

因此，中國將在東亞地區獲得與美國抗衡甚至超越美國的力量，美國將在公海上保持相對的優勢地位。雙方都需要接受這一地區最有可能出現的新權力結構，認清自己的弱點，抑制誇大行為，學會與對方共存。

二，合理處理第三方因素。

美國在亞太地區建立了廣泛的安全網絡，並與日本、菲律賓、韓國和其他地區國家保持聯盟關係。美國正在就釣魚島、南海等涉及中國的海上爭端向盟友和夥伴作出越來越多的安全承諾。美國還根據1979年的《台灣關係法》與台灣保持軍政關係。華盛頓認為自己對台灣負有責任，不允許中國大陸以武力威脅統一台灣。

中國認為領土和主權非常重要，強烈反對任何外部干預。如果美國反抗中國維護領土和主權的想法增強，那中國不太可能和美國將展開實質性的溝通和對話。儘管美國希望通過台灣問題和涉及中國的海洋爭端來約束和壓制中國，但在主權問題上仍然需要保持中立。否則，中國肯定會做出激烈反應。

對美國來說，台灣問題和涉及中國的海上爭端是把雙刃劍。如果美國過度干涉，這對華盛頓來說是弊大於利，甚至可能導致整個亞太政策框架的崩潰。

第三，共同構建包容的海洋規則和秩序。

海上力量的競爭在很大程度上與海洋秩序和規則有關，某些制度或規則是用來約束、協調和保持中美海上關係穩定的。當前，中美兩國都宣稱要建立基於規則的國際秩序，但建立哪種規則這個問題暫時無法解決。

由於中美兩國都無法建立或保持主導的力量和地位，這些規則或秩序只能在雙方的海上互動中建立。前提是各方必須放棄在西太平洋甚至印太地區建立針對對方的專屬海上安全體系的任何意圖或計劃。

胡波強調，這三大先決條件遠遠不足以促進中美兩國在海上的積極互動，需要有更多的智慧和新技術用來解決雙方的海上爭端。然而，這三個前提條件是中美兩國維持長期海上和平的重要基礎。