美國民主黨總統初選再有變數　卡斯特羅宣布退出

美國在11月舉行總統大選，民主黨由誰人挑戰尋求連任的特朗普（Donald Trump）仍未有最終定案，不過被視為政壇明日之星的前房屋及城市發展部部長卡斯特羅（Julian Castro）1月2日決定退選。

卡斯特羅（左）雖然被視為美國民主黨的明日之星，但在這次黨內總統候選人爭奪戰中，其支持度與黨內元老桑德斯（中）及前副總統拜登（右）有明顯距離。（Reuters）

卡斯特羅在Twitter表示，感謝支持者的不離不棄，但距離艾奧瓦州（Iowa）首場黨內初選只有一個月時間，按照目前情況來看，他認為時不與我，因此決定退選。

現年45歲的卡斯特羅是墨西哥移民後代，在奧巴馬（Barack Obama）時代主管房屋事務，並曾擔任聖安東尼奧（San Antonio）市長。即使他憑個人魅力和自信成為民主黨內的未來希望，但與其他老牌政治明星如參議員桑德斯（Bernie Sanders）及沃倫（Elizabeth Warren）相比，他的支持度明顯落後，亦令他在籌募競選經費上顯得更加吃力。

It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.



I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC — Julián Castro (@JulianCastro) 2020年1月2日

卡斯特羅主張移民權益，並經常批評特朗普的政策，但他對黨友亦毫不留情，其中在2019年9月12日的黨內辯論大肆批評前副總統拜登（Joe Biden），為他帶來猛烈批評。

現時民主黨內仍有14名參選人，除了華裔的楊安澤（Andrew Yang）外，其餘都是白人而且年紀偏大。目前在民調領先的三位民主黨參選人分別是拜登、桑德斯及沃倫。