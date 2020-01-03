美國民主黨總統初選再有變數　卡斯特羅宣布退出

美國在11月舉行總統大選，民主黨由誰人挑戰尋求連任的特朗普（Donald Trump）仍未有最終定案，不過被視為政壇明日之星的前房屋及城市發展部部長卡斯特羅（Julian Castro）1月2日決定退選。
卡斯特羅（左）雖然被視為美國民主黨的明日之星，但在這次黨內總統候選人爭奪戰中，其支持度與黨內元老桑德斯（中）及前副總統拜登（右）有明顯距離。（Reuters）
卡斯特羅在Twitter表示，感謝支持者的不離不棄，但距離艾奧瓦州（Iowa）首場黨內初選只有一個月時間，按照目前情況來看，他認為時不與我，因此決定退選。
現年45歲的卡斯特羅是墨西哥移民後代，在奧巴馬（Barack Obama）時代主管房屋事務，並曾擔任聖安東尼奧（San Antonio）市長。即使他憑個人魅力和自信成為民主黨內的未來希望，但與其他老牌政治明星如參議員桑德斯（Bernie Sanders）及沃倫（Elizabeth Warren）相比，他的支持度明顯落後，亦令他在籌募競選經費上顯得更加吃力。
It’s with profound gratitude to all of our supporters that I suspend my campaign for president today.— Julián Castro (@JulianCastro) 2020年1月2日
I’m so proud of everything we’ve accomplished together. I’m going to keep fighting for an America where everyone counts—I hope you’ll join me in that fight. pic.twitter.com/jXQLJa3AdC
卡斯特羅主張移民權益，並經常批評特朗普的政策，但他對黨友亦毫不留情，其中在2019年9月12日的黨內辯論大肆批評前副總統拜登（Joe Biden），為他帶來猛烈批評。
現時民主黨內仍有14名參選人，除了華裔的楊安澤（Andrew Yang）外，其餘都是白人而且年紀偏大。目前在民調領先的三位民主黨參選人分別是拜登、桑德斯及沃倫。