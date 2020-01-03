中東歐峰本是「16＋1」會晤　2019年迎來新成員變「17＋1」

中國將主辦2020年4月的中東歐年度峰會，即第九次中國－中東歐國家「17+1」國領導人會晤（以下簡稱：「17+1」國峰會）。消息人士說，向17個中東歐國家發出請柬是中國國家主席習近平署名。習近平將代替中國總理李克強主持開幕儀式。

中國－中東歐國家領導人會晤自2012年開始舉辦，每年一度。這是中國與中東歐17國領導人會晤機制，又稱「17+1合作」。2019年度峰會東道主、克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic）4月12日在第八次中國－中東歐國家領導人會晤上宣布希臘加入，之後這個合作平台變成「17+1」。

17國個參與的中東歐國家包括：阿爾巴尼亞、波黑、保加利亞、克羅地亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、拉脫維亞、立陶宛、黑山、北馬其頓、波蘭、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克和斯洛文尼亞。

中國政府網4月13日刊文，稱多家國際媒體引述希臘總理齊普拉斯（ Alexis Tsipras）的發言稱，希臘將在中國—中東歐合作機制中尋求與所有國家合作，尤其是與中國共建合作和發展的關係。

第一次中國－中東歐國家領導人會晤於2012年4月26日在波蘭華沙舉行，中國－中東歐國家合作正式啟動。時任國務院總理溫家寶宣布中國關於促進與中東歐國家友好合作的12項舉措，並就推進中國與中東歐國家關係提出4條原則建議。

第二次中國－中東歐國家領導人會晤在2013年11月26日舉行時，總理李克強與中東歐16國領導人共同發表《中國—中東歐國家合作布加勒斯特綱要》，確會問每年舉行一次，以及每年舉行2次國家協調員會議。