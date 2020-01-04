【伊朗指揮官被殺】美軍方消息：將向中東增兵3500人

有來自美國軍方的消息人士稱，美國將向中東地區增派3,500名士兵。雖然軍方稱此舉並非因應伊朗而為，但難免令人擔心中東地區緊張局勢未來或將升級。

2019年底曾有過關於美軍將向中東地區增派1.4萬名士兵的傳聞，該傳聞隨後被美國國防部否認。（VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）1月3日報道，美國國務院一名高級官員在獲得授權以匿名方式發言的情況下，指出伊朗革命衛隊「聖城軍」（Quds Force）將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）生前在伊拉克、敘利亞、黎巴嫩及中東其他地方，計劃進行針對美國外交人員及軍方人員的襲擊。

美國全國廣播公司（NBC）1月3日引述3名國防部官員以及一名美軍軍官稱，美軍會再派出3500人前往中東，他們會部署在伊拉克、科威特以及區內其他地方。他們是奉命應對蘇萊曼尼死後出現的威脅。國防官員維持其立場，就是增派軍人不是直接因為蘇萊曼尼被殺，這是上周初美國宣布增兵後繼續進行的情況。

美國駐伊拉克巴格大使館被親伊朗的伊拉克示威者圍攻2天之後，特朗普已下令派出精銳部隊第82空降師（82nd Airborne Division）約750人前往中東。自2019年5月至今，美國已向中東增派約1.4萬名士兵。