特朗普稱殺伊朗指揮官為阻戰爭　美國不尋求伊朗政權更迭

美國總統特朗普1月3日在美軍1月2日空襲伊拉克巴格達國際機場炸死伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後首度發表電視演說。他在1月2日表示美國是阻止一場戰爭，而非採取行動去引發戰爭。

美國總統去年8月曾表示美方不尋求伊朗政權發生更迭，而此前伊朗軍方曾擊落了一架美軍RQ-4「全球鷹」無人機。（AP）

他說在蘇萊曼尼死後不足1天發表講話，指蘇萊曼尼針對美國外交及軍事人員「即將」策動襲擊，又稱美國並非尋求要改變伊朗政權。他補充說，如伊朗威脅美國人性命，美國是「已準備及預備去採取任何必須的行動。」

他說：「我們將他逮個正着並了結他。」特朗普之後沒有接受記者提問。

美國國務院一名高級官員在獲得授權以匿名方式發言的情況下，指出蘇萊曼尼已在伊拉克、敘利亞、黎巴嫩及中東其他地方，進行針對美國外交人員及軍方人員的襲擊。

美國駐伊拉克巴格大使館被親伊朗的伊拉克示威者圍攻2天之後，特朗普已下令派出精銳部隊第82空降師（82nd Airborne Division）約750人前往中東。美國全國廣播公司（NBC）報道，國防部表示正加派3,500名士兵往中東。2019年5月至今，美國已向中東增派約1.4萬名士兵。