中國正在各領域彰顯軍事實力　日媒揭幾大重點發展方向

日本《經濟學人》2020年1月7日刊將發表笹川和平財團高級研究員小原凡司的文章《中國持續在陸海空、太空和網絡空間彰顯軍事實力》。內文指出中國正在各軍事領域彰顯軍事實力。

2019年10月1日，中國舉行慶祝新中國成立70周年閲兵儀式，向世界展示中國的軍事實力。（新華社）

文章指出，在2019年10月1日慶祝新中國成立70周年的閲兵儀式上，中國許多最新鋭武器在北京天安門前亮相，引起全世界極大的關注。其中，4個信息作戰方隊彰顯中國人民解放軍獲得網絡空間優勢的作戰能力。隱形無人偵察機和攻擊機反映出中國軍隊以網絡為基礎利用物聯網、大數據管理和人工智能等技術。

在閲兵中，中國最花力氣宣傳的是「東風-41」洲際彈道導彈。由於該導彈實現多彈頭化，現在的導彈防禦系統難以對其進行攔截。反艦彈道導彈「東風-26」和高超音速導彈「東風-17」也備受關注。

此外，中國從烏克蘭購買並改造出航母遼寧艦加以利用，中國首艘自主建造的國產航母山東艦也已經服役。可以說，中國正以非比尋常的速度推進建造組成航母戰鬥羣的大型艦艇。世界最大級別驅逐艦055型驅逐艦、有中國版「宙斯盾」之稱的052D型驅逐艦、054A型護衛艦分別以每年2艘至3艘的速度建造出來。

對中國的軍事活動提供支撐的通信和資訊網絡也取得巨大進展。2015年底，中國解放軍成立戰略支援部隊，確保在太空、深空（距地球200萬公里以上的太空）、網絡空間的優勢，使作戰朝着有利於中國人民解放軍的方向發展，這成為主要任務。

據稱，中國2020年將建成由30顆衛星組成的北斗三號系統。該系統在全世界的定位精度在10米左右。據中國國務院新聞辦公室2019年12月27日新聞發佈會介紹，這標誌着中國向建成世界一流衛星導航系統目標邁出堅實一步。