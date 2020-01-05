北約暫停為伊拉克部隊提供培訓　稱為保障特派團安全

在美軍殺害伊朗高級軍官後第二天，北約宣布暫停對伊拉克安全部隊提供培訓，稱此舉是為保護特派團人員安全。

2019年底伊拉克多地爆發抗議活動，當時伊拉克安全部隊負責維護秩序。（Reuters）

據路透社1月4日報道，當天北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱「北約」）發言人懷特（Dylan White）發表聲明稱，該組織已經暫停對伊拉克安全部隊提供培訓，以確保在美軍殺死伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）後該組織在伊拉克境內的數百名軍事特派員安全。

此外該名發言人還表示，在外界擔心美軍殺死伊朗第二號權力人物會引發中東地區爆發激烈衝突之際，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）不久前曾與美國防長埃斯珀（Mark Esper）就中東局勢進行過通話，未來北約會在相關地區開展其他任務並且會對局勢保持密切關注。

↓↓↓想看更多美軍空襲事件後續的照片，請點擊放大觀看：

+ 7 + 6 + 5

對此報道指出，北約於2018年開始向伊拉克派出特派團，該特派團包括數百名培訓人員、軍事顧問以及輔助人員，旨在幫助伊拉克安全部隊未來能夠應對可能發生的叛亂，目前加拿大少將卡里南（Jennie Carignan）為團長。

據瞭解，當地時間1月3日凌晨，伊拉克首都巴格達國際機場遭遇了數枚火箭彈襲擊，這場襲擊導致兩輛車輛被炸毀並造成至少8人死亡，隨後伊朗方面發表聲明確認伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼遇襲身亡，美國國防部則證實襲擊行動經過了美國總統特朗普（Donald Trump）的批准，並且還有兩名伊拉克民兵高級官員在襲擊中身亡，而此舉是為「保護美國海外的人員安全」以及「阻止伊朗的攻擊計劃」。

另據路透社報道，當地時間1月4日，伊拉克首都巴格達有數千名民眾上街遊行悼念被美軍殺死的伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）以及伊拉克民兵組織領袖穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等人，這些民眾高喊着反美和反以色列口號，並呼籲當局向美國報復。