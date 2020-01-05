伊拉克民兵組織：安全部隊須與美軍基地保持1000米距離

被美國政府視為「恐怖組織」的伊拉克民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）1月4日警告該國安全部隊須在一天之內遠離美軍基地，而當天伊拉克境內發生多宗針對美國的襲擊事件。

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼在美軍1月3日發動的空襲中身亡。（Reuters）

據路透社當地時間1月4日報道，伊拉克民兵組織「真主黨旅」當天通過該國電視台警告該國安全部隊不要靠近美軍基地。

「真主黨旅」表示，從本月5日晚上起，伊拉克安全部隊必須與美軍基地保持一千米距離以上。

當地時間1月4日，在伊拉克首都巴格達有數萬名民眾上街遊行悼念被美軍殺死的伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）以及伊拉克民兵組織領袖穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）等人，伊拉克過渡政府總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）參加了悼念活動。

此外根據伊拉克安全部門最新發布的聲明內容顯示，1月4日當天美國大使館所在的伊拉克巴格達綠區、鄰近的城市賈德里亞（Jadriya）及有美國部隊駐紮的的巴拉德空軍基地（Balad air base）遭到火箭彈和迫擊炮襲擊。

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