【台灣大選】媒體解說選舉：蔡英文愛動物　韓國瑜公開砲轟媒體

2020年在台灣舉行的大選進入倒數階段，三位候選人的一舉一動及政治立場都被受關注。不同地方的媒體又關注甚麼呢？除了他們各自的基本資料及政治立場，外媒更提及他們的趣事。

在台灣，三位總統候選人蔡英文、韓國瑜與宋楚瑜成為焦點。（AP）

蔡英文：高學歷、愛小動物

路透社1月4日報道指出，尋求連任的民進黨蔡英文出生自小康之家，畢業於台灣最頂尖的大學，及後又到外國名牌大學求學，取得貿易法博士學位。63歲的她更非常喜歡小動物，經常在社交媒體上載寵物照片。

在政治方面，《日本經濟新聞》1月4日的報道形容蔡英文在競選中一直關注香港的政治動盪，以提醒台灣民眾民主與自由。路透社亦引述蔡英文所說，投票給她就是反對台灣成為「第二個香港」。

台灣大選：蔡英文是一名「貓奴」，路透社亦特意提及她經常在社交媒體上載寵物照片。（蔡英文Instagram）

韓國瑜：「戰鬥格」、社交媒體影響力大

62歲的國民黨韓國瑜被指對北京政府更為友好，《日本經濟新聞》指他「堅持一中各表的九二共識」，路透社就形容他雖同意與北京政府修復關係，但同時拒絕「一國兩制」。

路透社又形容，韓國瑜憑強大的社交媒體影響力，出乎意料地贏得高雄市市長，又指他在今次競選過程中，一直保持戰鬥態度，更公開砲轟不喜歡的媒體。

台灣大選：路透社形容韓國瑜憑強大的社交媒體影響力，出乎意料地贏得高雄市市長。（Reuters）

宋楚瑜：相當簡短

外界對親民黨宋楚瑜的關心程度明顯比下去，有關資料只得寥寥兩句，指宋楚瑜是前國民黨資深黨員，以及今次是他第五次競選總統，然後就沒有了。

台灣大選：外媒對親民黨宋楚瑜的關心程度明顯較少。（AP）

選舉重點：兩岸關係與中美立場

綜合兩個媒體報道，兩岸關係是外界關注的重點之一。《日本經濟新聞》及路透社均指出，自蔡英文2016年上台後，兩岸關係日漸惡化，大選結果將影響兩岸關係是進一步拉開距離，還是修補撕裂。

與此同時，台灣在中美貿易戰中如何自處，以及中美如何看待今次選舉亦被受關注。

國台辦一再重申中國對台灣選舉從不介入；美國就一貫表示，台灣是印度太平洋戰略的盟友，並且密切關注台灣的選舉。然而《日本經濟新聞》引述一些專家的說法：今次大選是北京與華府之間的代理人之戰。