蓬佩奧不排除對更多伊朗領導人發動襲擊

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月5日接受多家電視台採訪為美軍殺死伊朗高級軍事指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）一事辯護。他表示，如果伊朗實施報復，美軍未來可能對伊朗更多領導人發動襲擊，而不是那些被伊朗扶植的代理人。

伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼（中）當地時間1月3日凌晨在美軍發動的無人機空襲中身亡。（Reuters）

美聯社報道，蓬佩奧先後參加6家美國電視台的節目為「美國總統特朗普（Donald Trump）下令美軍殺死蘇萊曼尼」辯護。他表示，如果伊朗未來採取報復，美國將對該國更多的領導人發動空襲，這意味着美國對伊朗未來採取的軍事應對舉措將發生改變。

在談到美方為何殺害蘇萊曼尼時，蓬佩奧稱美方不會允許此人對美國發動更多襲擊，因此美方做出「正確決定」，否則將會是美方將犯下「嚴重過失」，並且美國隨時都會應對未來10分鐘內、10天內甚至10周內伊朗方面可能做出的舉動，

惟報道指出，蓬佩奧並未提供證據證明蘇萊曼尼將發動更多襲擊，而民主黨方面認為美方的舉動可能會使美國陷入一場無休止的中東戰爭。

伊朗城市馬什哈德有上百萬人上街悼念被美軍殺死的伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城軍」領袖蘇萊曼尼。（AP）

當被問到自從襲擊事件發生後美國是否與伊朗有接觸，蓬佩奧拒絕回答，他表示美國將致力要求伊朗對在伊拉克、敘利亞以及中東其他國家進行的干預負責。

至於總統特朗普所發表的關於「美方已經瞄準52個伊朗目標」的說法，蓬佩奧表示，美軍在伊朗境內進行的任何軍事打擊都是「合法的」，並且美國將會把重心放在伊朗決策者們身上，而非那些伊朗過去扶植的代理人，又稱特朗普政府將與前朝採取不同的對伊政策。

美國中央情報局（CIA）前局長、駐伊拉克美軍前司令彼得雷烏斯（David Petraeus）表示，目前美國需要採取策略減少未來發生全面戰爭的可能性，比如提出一個旨在緩和矛盾的外交倡議等，因為如果未來形勢繼續惡化，所有人將會迷失方向，並且不會坐下來談判。

耶魯大學法學教授、美國國防部前法務官員哈撒韋（Oona Hathaway）表示，由於目前沒有證據表明美國有迫在眉睫的威脅，故殺害蘇萊曼尼的舉動可能是非法，而這可能是白宮批准襲擊前沒向國會協商的原因。