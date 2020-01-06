【中美貿易協議】特朗普單方面宣布簽約日　被指冀藉此獲政治資本

美國總統特朗普（Donald Trump）日前宣布，他將在白宮同中國代表簽署第一階段協議。分析認為，特朗普如此高調是為了把協議包裝為自己的勝利。

《南華早報》2020年1月5日報道稱，一位知情人士透露，中國貿易代表團暫定於1月13日赴華盛頓，簽署第一階段貿易協議。他們將在1月16日返回中國。

報道稱，由中國國務院副總理劉鶴領導的中國代表團原本計劃於本月早些時候出發，但是美國總統特朗普在新年前夕發布了一條令人意外的推文，稱他會於1月15日在白宮同中國高級代表簽署協議。

儘管人們原本預計雙方將在2020年1月前結束第一輪談判，但中方沒有料到美國領導人會單方面宣布簽署協議日期，也沒有料到他會願意在中國國家主席習近平不在場的情況下簽署協議。

經過一個下午的討論，中方決定修改方案以適應特朗普。

報道指出，在敲定簽字儀式細節方面的反反覆覆，反映出北京和華盛頓在如何看待該協議方面的分歧。

特朗普試圖把第一階段的協議完全歸功於美國和他自己的重大「勝利」，中國人儘管渴望簽署協議以確保穩定，卻不太願意大張旗鼓。

華盛頓一位熟悉雙邊關係的人士表示，考慮到特朗普希望從中國協議中獲得政治資本，這種改變是可以理解的。「我想不出任何一種情況，特朗普可以邀功，而不去邀功。」

他還說：「特朗普總是會決定如何展示這件事，他在哪裏以及扮演什麼角色，而中國顯然會遵從這一點。」

據悉，華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議，涉及中國購買美國農產品和知識產權保護等議題，並且很快將簽字。

特朗普2019年12月31日說，美中兩國將在2020年1月15日簽署第一階段協議，並宣布了自己訪華的消息。特朗普當天在Twitter上說：「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

值得一提的是，特朗普現在正陷入彈劾危機，民主黨把控的美國國會眾議院已經對特朗普正式發起了彈劾。按照程序，在眾議院將彈劾條文送交參議院後，參議院將啟動審理程序。最高法院首席法官將負責這項審理，由參議員擔綱陪審團，眾議員則擔任檢察官角色，特朗普律師將代表特朗普進行辯護。

2020年1月份，參議院將就審理彈劾特朗普案做最後準備。因此，特朗普此時的確需要一些成績來轉移人們對彈劾的注意力，中美協議的確是一個不錯的選擇。