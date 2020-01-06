華府德黑蘭緊張升溫　會引發世界大戰？　專家指伊朗缺乏盟友

美媒1月5日分析，雖然外界在熱烈談論伊朗革命衛隊指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死會引發世界大戰，但專家認為伊朗不能指望俄羅斯或中國會幫忙。

美國《華爾街日報》報道，卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）的伊朗問題專家薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）指出，伊朗是全球戰略上最孤獨的一個國家。它認為十多國家與之敵對，而它唯一可靠的朋友是敘利亞阿薩德政權。

他說，在俄羅斯而言，它受惠於一個孤立的、反美的伊朗。這樣的伊朗無法好好利用該國天然資源。

《華爾街日報》引述一些分析家指出，北京及俄羅斯會樂見美國在中東愈陷愈深。這讓它們在應對其鄰近地區事務上能夠獲得更多自由——他們都無意讓捲入可能發生的衝突中。

伊朗德黑蘭的中東戰略研究中心（ Middle East Strategic Studies）高級研究員亞斯拉尼認為伊朗不預期俄羅斯及中國會為自己跟美國開戰。中、俄向伊朗提供的支持會是不同於戰爭，它們會是政治支持、在一些國際機構上予以支持。至於他們能否向伊朗提供一些設備，「這是一個問題。」

卡內基莫斯科中心（Carnegie Moscow Center）亞太地區俄羅斯項目負責人加布耶夫（Alexander Gabuev）直言，「在俄羅斯沒有人關心伊朗，那個社會根本不視伊朗為一個夥伴，而且肯定它不是一個值得為其令出生命的朋友。」

他補充說俄羅斯及中國暗地裏因為美伊關係緊張升溫而開心，希望一個發生中東的衝突會讓他們有數年喘息空間，將美國的注意力從中俄在東歐及亞洲的核心利益，轉移至其他地方。