印尼男子英國連環迷姦48男兼拍片　判囚最少30年

英國歷來最嚴重的連環強姦犯1月6日被定罪，案中來自印尼的36歲男子西納加（Reynhard Sinaga）涉嫌性侵48名男子共犯下159項性罪行的罪名成立。法院裁決西納加需要最少判囚30年。

曼徹斯特刑事法院裁定，西納加在2015年1月至2017年5月期間，犯下159宗性罪行，需要判囚最少30年。檢察官拉什頓（Ian Rushton）形容，西納加是「英國法律史上最多產的（prolific）強姦犯」。

案情指，西納加在曼徹斯特一帶犯案，他經常在該區的酒吧和夜店徘徊，等候醉酒的男子出來，再邀請受害人繼續飲酒或協助他們截的士；然後西納加趁機落藥並迷姦受害人。2017年6月，一名受害者在被西納加侵犯時恢復知覺，然後兩人打架並報警，警方拘捕西納加，其後在其手機發現更多強姦別人過程、合共逾百小時的影片，因而揭發事件。法院則直至今天才准許披露被告身份。

曼徹斯特警方公開西納加的照片（Greater Manchester Police Facebook照片）

根據4場不同的審判，擁有博士學位的西納加對48名男性受害人犯下的159宗性罪行被定罪，當中包括136宗強姦，８宗企圖強姦，14宗性侵和1宗插入式性侵。警方估計，受害人數可能多達190人。

西納加此前否認控罪，並聲稱所有性活動都是自願，而每個受害男子都是同意在裝睡的情況下被拍攝。另外，他在此前2場審判中已被定罪，需判囚最少20年，連同這次判決，預料他的餘生都要在監獄中渡過。