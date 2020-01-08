美媒：特朗普神助攻　蘇萊曼尼之死送北京絕佳良機

美國有線新聞網絡（CNN）1月7日報道，伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）之死可能會給北京帶來一個重大機遇，不僅可以防止另一場災難性的戰爭，還可以增強其在中東地區的影響力，取代日益不可預測的華盛頓。

北京將取代華盛頓？

美國有線新聞網絡（CNN）1月7日發表分析文章稱，在美軍發動空襲擊斃伊朗高級將領蘇萊曼尼後，伊朗領導人可能會尋求向中俄兩大國求助，以抗擊美國的攻勢。這種情緒很可能在伊朗以外的國家也有，包括那些不支持德黑蘭的中東國家。

中國尤其可以在控制後果和防止另一場中東衝突方面發揮關鍵作用。1月4日，王毅與伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）通電話，聲明稱，德黑蘭希望中國「在防止地區緊張局勢升級方面發揮重要作用。」

報道稱，與華盛頓對民主與人權問題吹毛求疵不同，北京希望用「雙贏的解決方案」惠及雙方。然而，近年來，中國轉向一種更具干涉主義色彩的外交政策，包括增加軍售和擴大海外軍事存在。

分析人士福特（Lindsey Ford）與希爾（Max Hill）表示，隨着中國迅速成為下一個超級大國，中東正在中國的外交版圖中發揮「愈來愈重要的作用」。

2019年8月，二人在為亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）撰寫的報告中寫道，「儘管中國在中東的影響力不斷擴大是出於經濟考量，但仍為北京方面提供了戰略機遇。」

報告稱，中國強調不干涉、國家領導的經濟發展與地區穩定，與中東很多國家的專制領導人產生共鳴，容讓中國推廣「另類」大國領導模式。

北京左右逢源政策

中國成功與伊朗和敘利亞等傳統盟友保持關係，同時又在改善與他們的對手沙特阿拉伯、以色列和阿聯酋的關係。

德黑蘭的敵人可能會對北京拒絕拋棄舊有盟友而建立新盟友感到不滿，但在蘇萊曼尼之死後，北京左右逢源的政策將顯得更具吸引力。

分析師富爾頓（Jonathan Fulton）表示，北京的利益「在於一個穩定的中東，長期以來外界認為，這最終將需要中國扮演某種安全角色。」

富爾頓說，美軍擊斃蘇萊曼尼對中東的穩定構成挑戰，從長遠來看，該事件可能會增加中國在中東的力量和影響力，因為中國在維護在中東地區利益上承擔了更大的責任。中國這樣的角色可能會受到中東地區許多國家的歡迎。

自冷戰結束以來，美國不僅在中東地區，而且在全球都是至高無上的大國。隨着中國日益挑戰美國的霸權，中東可能會成為這場競爭的關鍵舞台。通過擊斃蘇萊曼尼，使中東地區陷入新的混亂，特朗普可能將使北京更容易在未來數年內取代華盛頓。