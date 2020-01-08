【持續更新】伊朗攻擊美軍駐伊拉克基地　特朗普或發表電視演說

伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日在伊拉克巴格達被美軍無人機殺害後，德黑蘭方面8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。 目前未知損毀或傷亡情況，美國多名高官前往白宮，與總統特朗普商討對策。而伊朗則要求美軍撤出中東地區，並揚言會攻擊美國的中東盟友以色列和阿聯酋。 消息指特朗普可能會為事件發表全國電視演說，

【0926】伊朗法斯通訊社指，伊朗的導彈擊中伊拉克庫爾德地區埃爾比勒（Erbil）機場附近的美軍基地。

【0916】伊朗革命衛隊警告，一旦有伊朗地區被轟炸，德黑蘭就會攻擊阿聯酋杜拜（Dubai）及以色列海法（Haifa）作為報復。

【0912】美國有線新聞網絡（CNN）指，白宮正準備安排總統特朗普發表全國電視演說。而一名執法部門官員稱，當局已經加強白宮的保安。

伊朗攻擊美軍基地：其中一個遇襲的基地是位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base），美國總統特朗普曾於剛過去的聖誕節到訪當地，探望一眾美軍。（Reuters）

【0903】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，伊朗軍方向美軍駐伊拉克的基地發動第二波攻勢。

【0858】受到美軍駐伊拉克基地遇襲影響，美國西德州原油（WTI）價格一度急升百分之四。日圓兌美元升至107.74的近三個月高位，日經平均指數自2019年11月以來首次跌穿23000點。

【0850】伊朗革命衛隊警告美國在中東的盟友不要借出地方作為攻擊德黑蘭方面的據點，否則會招來伊朗的報復。

【0845】伊朗革命衛隊要求美軍撤出中東地區，否則可能會有更多士兵傷亡。

【0843】伊朗革命衛隊指，在蘇萊曼尼被殺事件中，他們視以色列為美國盟友，未知是否暗示會向以色列攻擊。

【0840】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長埃斯珀（Mark Esper）前往白宮，相信是與總統特朗普（Donald Trump）討論如何應對美軍基地遇襲事件。

【0835】伊朗革命衛隊透過國營傳媒發表聲明，承認向伊拉克的美軍基地發射火箭炮，作為對蘇萊曼尼之死報復。

【0829】黎巴嫩廣場電視台報道指，阿薩德空軍基地遭到第二波導彈攻勢。一名伊拉克保安官員向路透社表示，阿薩德空軍基地受到最少7枚火箭炮攻擊。

【0826】美國國防部指，遇襲的基地分別是阿薩德空軍基地，以及位於北部埃爾比勒（Erbil）的基地。

【0821】美國國防部表示，伊朗向兩個美軍基地發射超過12枚短程彈道導彈。目前五角大樓正評估狀況。

【0815】《紐約時報》引述伊朗官員指，今次攻擊在當地時間凌晨1時20分開始，象徵蘇萊曼尼3日在巴格達被美軍擊斃的時間。

伊朗國營電視台報道指，伊朗發射了十多枚地對地飛彈，攻擊美軍阿薩德空軍基地（al Asad Airbase）。

路透社引述匿名美國官員證實，美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地遭火箭炮攻擊，暫時未有損傷報告，另外還有其他地點遭到襲擊。

白宮表示關注襲擊事件，又指總統特朗普（Donald Trump）已讀取簡報並監察情況。

黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen TV）報道指，阿薩德空軍基地遭6枚炮彈襲擊，基地響起警報，上空有直升機駛過。