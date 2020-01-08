【持續更新】伊朗自衛還擊美軍駐伊拉克基地　特朗普周三正式回應

伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日在伊拉克巴格達被美軍無人機殺害後，德黑蘭方面8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。 美國官員指襲擊帶來甚少破壞，多名高官曾到白宮與總統特朗普商討對策，特朗普其後表示會在當地時間周三早上正式回應事件。而伊朗則要求美軍撤出中東地區，揚言這次攻擊只是第一步，並警告可能攻擊美國的中東盟友以色列和阿聯酋。不過外長扎里夫則強調，無意為事件繼續升溫。

【1048】特朗普於Twitter留言談及襲擊事件，稱一切都很好，美國正評估伊拉克基地的傷亡或損毀情況，但到目前為止一切都很好。他表示美國擁有全球最強大和精良的軍隊，並稱會在明天早上發表聲明。

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月8日

【1044】美國軍方一名發言人向霍士新聞（Fox News）表示，伊朗向伊拉克射了15枚導彈，目標是美國軍隊和聯軍。其中10枚撃中了阿薩德空軍基地，另外1枚撃中了位於埃爾比勒的基地，其餘4枚則未命中目標。

【1037】美國官員指暫時未發現有任何人在這次攻擊中傷亡。伊朗外長扎里夫於Twitter留言，稱伊朗已經完成合比例的自我防衛措施，並稱德黑蘭方面無意將事件升級為戰爭，但會捍衛任何侵犯行為。

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) 2020年1月8日

【1030】伊朗資訊及通訊技術部長賈赫魯米（Mohammad Javad Azari Jahromi）於Twitter留言，叫美國「滾出我們的地方」。

Get the hell out of our region!#HardRevenge🇮🇷🇮🇶 — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 2020年1月8日

【1025】美國國務院發表聲明，指國務卿蓬佩奧向伊拉克庫爾德自治政府主席巴爾扎尼（Masrour Barzani）通電話，討論當地美軍基地遇襲事件。

【1022】伊朗法斯通訊社播放一段最高精神領袖哈梅內伊的講話，稱美國或對伊朗帶來傷害，但他們更加自食其果。

【1020】伊朗國營電視台報道，蘇萊曼尼的遺體已經正式在家鄉克爾曼（Kerman）下葬。

【1018】澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求軍方採取一切措施，保障駐伊拉克部隊及外交人員的安全。目前澳洲在中東只有大約450名軍人，防長佩恩（Marise Payne）曾稱坎培拉當局或可能考慮從伊拉克撤兵。

【1014】《紐約時報》報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊在Telegram通訊群組發布的一份聲明中說：「革命衛隊的激烈報復已經開始。」伊斯蘭革命衛隊稱：「伊斯蘭革命衛隊向『大撒旦』美國宣布，未來的行動將給它帶去更多痛苦和破壞。

【1008】伊朗革命衛隊稱，向美軍駐伊拉克基地發動火箭炮攻擊只是「第一步」，揚言德黑蘭不會寬恕美國人。

【0957】日本朝日電視台新聞報道，首相安倍晉三已經決定中止原定周末出訪中東的計劃。

【速報】安倍総理大臣 今週末からの中東3カ国の歴訪を中止 — テレ朝news (@tv_asahi_news) 2020年1月8日

【0954】伊朗國家電視台報道稱，這次德黑蘭的報復行動由最高精神領袖哈梅内伊（Ayatollah Khamenei）親自主導。

【0951】美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）禁止美國民航機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣及阿曼灣（Gulf of Oman）空域。

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) 2020年1月8日

【0950】伊朗政府1月8日採取報復行動，與此同時，美國國防部增加軍兵前赴中東。

Iran state TV footage purportedly shows Iran striking back at U.S. with missile attacks on Iraqi air bases: https://t.co/r8toVk6Mb8 pic.twitter.com/a1P63VAAz3 — TIME (@TIME) 2020年1月8日

【0942】一名白宮官員稱，總統特朗普暫時不會發表電視演說。另外副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧、防長埃斯珀等國家安全官員已經離開白宮。

【0940】德國聯邦國防軍表示，埃爾比勒基地內的德軍士兵安然無羔。德軍有大約115名士兵駐守該基地。

【0936】伊朗戰機飛入伊拉克領空。

【0926】伊朗法斯通訊社指，伊朗的導彈擊中伊拉克庫爾德地區埃爾比勒（Erbil）機場附近的美軍基地。

【0916】伊朗革命衛隊警告，一旦有伊朗地區被轟炸，德黑蘭就會攻擊阿聯酋杜拜（Dubai）及以色列海法（Haifa）作為報復。

【0912】美國有線新聞網絡（CNN）指，白宮正準備安排總統特朗普發表全國電視演說。而一名執法部門官員稱，當局已經加強白宮的保安。

伊朗攻擊美軍基地：其中一個遇襲的基地是位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base），美國總統特朗普曾於剛過去的聖誕節到訪當地，探望一眾美軍。（Reuters）

【0903】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，伊朗軍方向美軍駐伊拉克的基地發動第二波攻勢。

【0858】受到美軍駐伊拉克基地遇襲影響，美國西德州原油（WTI）價格一度急升百分之四。日圓兌美元升至107.74的近三個月高位，日經平均指數自2019年11月以來首次跌穿23000點。

【0850】伊朗革命衛隊警告美國在中東的盟友不要借出地方作為攻擊德黑蘭方面的據點，否則會招來伊朗的報復。

【0845】伊朗革命衛隊要求美軍撤出中東地區，否則可能會有更多士兵傷亡。

【0843】伊朗革命衛隊指，在蘇萊曼尼被殺事件中，他們視以色列為美國盟友，未知是否暗示會向以色列攻擊。

【0840】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長埃斯珀（Mark Esper）前往白宮，相信是與總統特朗普（Donald Trump）討論如何應對美軍基地遇襲事件。

【0835】伊朗革命衛隊透過國營傳媒發表聲明，承認向伊拉克的美軍基地發射火箭炮，作為對蘇萊曼尼之死報復。

【0829】黎巴嫩廣場電視台報道指，阿薩德空軍基地遭到第二波導彈攻勢。一名伊拉克保安官員向路透社表示，阿薩德空軍基地受到最少7枚火箭炮攻擊。

【0826】美國國防部指，遇襲的基地分別是阿薩德空軍基地，以及位於北部埃爾比勒（Erbil）的基地。

【0821】美國國防部表示，伊朗向兩個美軍基地發射超過12枚短程彈道導彈。目前五角大樓正評估狀況。

【0815】《紐約時報》引述伊朗官員指，今次攻擊在當地時間凌晨1時20分開始，象徵蘇萊曼尼3日在巴格達被美軍擊斃的時間。

伊朗國營電視台報道指，伊朗發射了十多枚地對地飛彈，攻擊美軍阿薩德空軍基地（al Asad Airbase）。

路透社引述匿名美國官員證實，美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地遭火箭炮攻擊，暫時未有損傷報告，另外還有其他地點遭到襲擊。

白宮表示關注襲擊事件，又指總統特朗普（Donald Trump）已讀取簡報並監察情況。

黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen TV）報道指，阿薩德空軍基地遭6枚炮彈襲擊，基地響起警報，上空有直升機駛過。