【持續更新】伊朗襲美軍駐伊拉克基地稱80死　美軍：無傷亡報告

伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日在伊拉克巴格達被美軍無人機殺害後，德黑蘭方面8日採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。 伊朗稱襲擊造成至少80名「美國恐怖分子」死亡，並要求美軍撤出中東地區，揚言這次攻擊只是第一步。不過美國官員就指襲擊帶來甚少破壞，無傷亡報告，美媒引述消息稱，事件中無人死亡。美國總統特朗普會在當地時間周三早上正式回應事件。

【2048】伊拉克軍方稱，一共有22支導彈落在兩個美軍駐伊拉克軍事基地，事件中沒有伊拉克公民死亡。

【2030】美國有線新聞網絡（CNN）引述與阿薩德空軍基地及埃爾比勒基地有聯繫的消息人士稱，在這次事件中，美軍無人死亡。

【1830】伊拉克過渡政府總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）發言人在聲明中表示，事前收到伊朗通知會有報復行動，德黑蘭聲稱報復只針對美軍駐守的地方，但未指明地點及時間。邁赫迪同時接到美國通知，指導彈正落在美軍基地。

【1800】法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與魯哈尼通電話，表明會致力緩和中東緊張局勢。馬克龍又呼籲伊朗避免事態升級。

【1730】伊朗國防部長哈塔米（Amir Hatami）指出，伊朗對美國的導彈襲擊，與美方對伊朗的襲擊成正比，又形容「希望這對美國來說將是一個值得紀念的教訓。」他又指特朗普已經將美國政府變成恐怖政府。

【1645】路透社引述法國政府消息人士指出，法國暫不打算撤出部署在伊拉克的160名士兵。

【1615】伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）表示，是次襲擊是伊朗的合法自衛，美國應避免根據幻想評估局勢。

【1600】伊朗總統魯哈尼指出，導彈襲擊是對美國的報復，又指美國殺死蘇萊曼尼會付出代價，在該地區的「腿」會被切斷。

【1530】哈梅內伊在講話中讚揚蘇萊曼尼，指他的死亡反映伊朗的革命仍然存在。他形容，對蘇萊曼尼的哀悼儀式以及對美軍基地的行動，是對美國的「一記耳光」。哈梅內伊又表示，美國是伊朗的敵人，也是中東墮落的原因，強調美軍應該撤出該區。他又認為，與華府恢復對話將為美國的主導地位鋪平道路。

【1510】伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）發表講話。伊朗國營電視台表示，總統魯哈尼（Hassan Rouhani）或會在稍後發表演講。

【1500】巴基斯坦呼籲前往及身在伊拉克的國民高度警戒；菲律賓亦敦促國民離開伊拉克，並向當地發出最高級別旅行警示。

伊朗還擊美軍駐伊拉克基地後，大批伊朗民眾上街慶祝。（Reuters）

【1455】英國外相藍韜文（Dominic Raab）譴責伊朗攻擊美軍及聯軍基地，敦促伊朗不要再作出鹵莽及危險襲擊。

【1419】伊拉克軍方指出，在當地時間凌晨1時45分至2時15分之間遭受22次導彈轟炸，當中17枚導彈以美軍阿薩德空軍基地為目標，其中兩枚未爆炸；另有五枚以北部埃爾比勒（Erbil）的基地為目標，伊拉克軍方沒有傷亡。

【1405】杜拜航空（Flydubai）取消當日所有飛往巴格達的航班，飛往南部地市巴士拉（Basra）和納傑夫（Najaf）的航班會繼續運營。

【1350】伊朗軍方參謀長巴格里（Mohammad Baqeri）在國營家電視台發表的聲明指出，美國現在已經了解他們的力量，是時候從中東撤軍。國營電視台又指特朗普在Twitter稱「一切都很好」，是淡化伊朗導彈造成的損害。

【1340】伊朗國營電視台指出，伊朗向伊拉克目標發射15枚導彈，80名「美國恐怖分子」死亡，200人受傷。美方直升機及軍用設備遭到「嚴重破壞」。電視台又引述消息人士指出，若美國採取任何報復措施，伊朗還有100個目標可選擇。

【1322】加拿大軍方證實，所有派駐伊拉克的加國人員安全，並會保持警惕。丹麥國防部亦指，派駐當地的人員並無傷亡。

【13:20】美國《華爾街日報》1月8日引述事發時身在阿薩德空軍基地附近的一名美國中尉稱，他當時數到9次爆炸聲，亦有直升機飛過基地上空。至於埃爾比勒方面，庫爾德自治區總理的一名助理表示，當地美國大使館以及位於機場附近美軍基地沒受影響。

【1245】印度政府呼籲國民在不必要的情況下，避免前往伊拉克。而身在當地的公民則保持警惕，盡量不要外出。

【1241】韓國青瓦台總統府表示，外交部正與伊拉克當局密切留意事態發展，確保當地韓國公民安全。外交部提到，當地的韓國企業已經加強保安和審視逃生路線，並要求他們不要離開身處的設施範圍。

【1222】伊朗國營傳媒引述革命衛隊將領警告，假如美國為伊朗的攻擊進行報復行動，他們的軍事基地就會成為德黑蘭的目標。報道又提到最高精神領袖哈梅內伊辦公室的高級官員指，這次攻擊只是伊朗可採取行動的「最弱手段」。

【1211】美國駐阿聯酋大使館發言人表示，華府在當地的保安部署不會改變。

【1208】台灣長榮航空、馬來西亞航空分別宣布旗下航班會避免飛近伊朗空域。

【1135】黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）報道稱，美國空軍一架飛機在伊拉克阿薩德空軍基地跑道上被伊朗導彈摧毀。

【1125】日本首相安倍晉三8日要求就伊拉克基地襲擊事件收集和分析情報，保護當地日本人安全，並與相關國家透過外交溝通，為任何突發情況採取準備。另外內閣官房長官菅義偉稱目前沒有改變派遣海上自衛隊到中東的計劃。

【1113】菲律賓外交部8日表示，將伊拉克的外遊警戒級別升至第4級，強制當地公民離開伊拉克。

【1105】新加坡航空宣布，所有來往歐洲的航班將不會駛經伊朗空域。台灣中華航空亦宣布不會飛越伊朗和伊拉克。

【1103】美國有線新聞網絡引述美軍及白宮高層指，經過初步評估後，阿薩德基地中彈的區域並非美國官兵居住的範圍，但實際情況要等待日出過後才可以掌握。有伊拉克保安官員較早前表示，基地內或有伊拉克人傷亡。

【1048】特朗普於Twitter留言談及襲擊事件，稱一切都很好，美國正評估伊拉克基地的傷亡或損毀情況，但到目前為止一切都很好。他表示美國擁有全球最強大和精良的軍隊，並稱會在明天早上發表聲明。

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2020年1月8日

【1044】美國軍方一名發言人向霍士新聞（Fox News）表示，伊朗向伊拉克射了15枚導彈，目標是美國軍隊和聯軍。其中10枚撃中了阿薩德空軍基地，另外1枚撃中了位於埃爾比勒的基地，其餘4枚則未命中目標。

【1037】美國官員指暫時未發現有任何人在這次攻擊中傷亡。伊朗外長扎里夫於Twitter留言，稱伊朗已經完成合比例的自我防衛措施，並稱德黑蘭方面無意將事件升級為戰爭，但會捍衛任何侵犯行為。

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. — Javad Zarif (@JZarif) 2020年1月8日

【1030】伊朗資訊及通訊技術部長賈赫魯米（Mohammad Javad Azari Jahromi）於Twitter留言，叫美國「滾出我們的地方」。

Get the hell out of our region!#HardRevenge🇮🇷🇮🇶 — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 2020年1月8日

【1025】美國國務院發表聲明，指國務卿蓬佩奧向伊拉克庫爾德自治政府主席巴爾扎尼（Masrour Barzani）通電話，討論當地美軍基地遇襲事件。

【1022】伊朗法斯通訊社播放一段最高精神領袖哈梅內伊的講話，稱美國或對伊朗帶來傷害，但他們更加自食其果。

【1020】伊朗國營電視台報道，蘇萊曼尼的遺體已經正式在家鄉克爾曼（Kerman）下葬。

【1018】澳洲總理莫里森（Scott Morrison）要求軍方採取一切措施，保障駐伊拉克部隊及外交人員的安全。目前澳洲在中東只有大約450名軍人，防長佩恩（Marise Payne）曾稱坎培拉當局或可能考慮從伊拉克撤兵。

【1014】《紐約時報》報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊在Telegram通訊群組發布的一份聲明中說：「革命衛隊的激烈報復已經開始。」伊斯蘭革命衛隊稱：「伊斯蘭革命衛隊向『大撒旦』美國宣布，未來的行動將給它帶去更多痛苦和破壞。

【1008】伊朗革命衛隊稱，向美軍駐伊拉克基地發動火箭炮攻擊只是「第一步」，揚言德黑蘭不會寬恕美國人。

【0957】日本朝日電視台新聞報道，首相安倍晉三已經決定中止原定周末出訪中東的計劃。

【速報】安倍総理大臣 今週末からの中東3カ国の歴訪を中止 — テレ朝news (@tv_asahi_news) 2020年1月8日

【0954】伊朗國家電視台報道稱，這次德黑蘭的報復行動由最高精神領袖哈梅内伊（Ayatollah Khamenei）親自主導。

【0951】美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）禁止美國民航機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣及阿曼灣（Gulf of Oman）空域。

#FAA Statement: #NOTAMs issued outlining flight restrictions that prohibit U.S. civil aviation operators from operating in the airspace over Iraq, Iran, and the waters of the Persian Gulf and the Gulf of Oman. pic.twitter.com/kJEbpPddp3 — The FAA (@FAANews) 2020年1月8日

【0950】伊朗政府1月8日採取報復行動，與此同時，美國國防部增加軍兵前赴中東。

Iran state TV footage purportedly shows Iran striking back at U.S. with missile attacks on Iraqi air bases: https://t.co/r8toVk6Mb8 pic.twitter.com/a1P63VAAz3 — TIME (@TIME) 2020年1月8日

【0942】一名白宮官員稱，總統特朗普暫時不會發表電視演說。另外副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧、防長埃斯珀等國家安全官員已經離開白宮。

【0940】德國聯邦國防軍表示，埃爾比勒基地內的德軍士兵安然無羔。德軍有大約115名士兵駐守該基地。

【0936】伊朗戰機飛入伊拉克領空。

【0926】伊朗法斯通訊社指，伊朗的導彈擊中伊拉克庫爾德地區埃爾比勒（Erbil）機場附近的美軍基地。

【0916】伊朗革命衛隊警告，一旦有伊朗地區被轟炸，德黑蘭就會攻擊阿聯酋杜拜（Dubai）及以色列海法（Haifa）作為報復。

【0912】美國有線新聞網絡（CNN）指，白宮正準備安排總統特朗普發表全國電視演說。而一名執法部門官員稱，當局已經加強白宮的保安。

伊朗攻擊美軍基地：其中一個遇襲的基地是位於伊拉克的阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base），美國總統特朗普曾於剛過去的聖誕節到訪當地，探望一眾美軍。（Reuters）

【0903】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，伊朗軍方向美軍駐伊拉克的基地發動第二波攻勢。

【0858】受到美軍駐伊拉克基地遇襲影響，美國西德州原油（WTI）價格一度急升百分之四。日圓兌美元升至107.74的近三個月高位，日經平均指數自2019年11月以來首次跌穿23000點。

【0850】伊朗革命衛隊警告美國在中東的盟友不要借出地方作為攻擊德黑蘭方面的據點，否則會招來伊朗的報復。

【0845】伊朗革命衛隊要求美軍撤出中東地區，否則可能會有更多士兵傷亡。

【0843】伊朗革命衛隊指，在蘇萊曼尼被殺事件中，他們視以色列為美國盟友，未知是否暗示會向以色列攻擊。

【0840】美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長埃斯珀（Mark Esper）前往白宮，相信是與總統特朗普（Donald Trump）討論如何應對美軍基地遇襲事件。

【0835】伊朗革命衛隊透過國營傳媒發表聲明，承認向伊拉克的美軍基地發射火箭炮，作為對蘇萊曼尼之死報復。

【0829】黎巴嫩廣場電視台報道指，阿薩德空軍基地遭到第二波導彈攻勢。一名伊拉克保安官員向路透社表示，阿薩德空軍基地受到最少7枚火箭炮攻擊。

【0826】美國國防部指，遇襲的基地分別是阿薩德空軍基地，以及位於北部埃爾比勒（Erbil）的基地。

【0821】美國國防部表示，伊朗向兩個美軍基地發射超過12枚短程彈道導彈。目前五角大樓正評估狀況。

【0815】《紐約時報》引述伊朗官員指，今次攻擊在當地時間凌晨1時20分開始，象徵蘇萊曼尼3日在巴格達被美軍擊斃的時間。

伊朗國營電視台報道指，伊朗發射了十多枚地對地飛彈，攻擊美軍阿薩德空軍基地（al Asad Airbase）。

路透社引述匿名美國官員證實，美軍位於伊拉克的阿薩德空軍基地遭火箭炮攻擊，暫時未有損傷報告，另外還有其他地點遭到襲擊。

白宮表示關注襲擊事件，又指總統特朗普（Donald Trump）已讀取簡報並監察情況。

黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen TV）報道指，阿薩德空軍基地遭6枚炮彈襲擊，基地響起警報，上空有直升機駛過。