【伊朗局勢】兩受襲基地重要　其中一個派員狙擊「恐怖魔頭」

美國總統特朗普1月3日決定讓美國使用無人機，炸死身在伊拉克的伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。此舉觸怒伊朗1月8日伊軍對美國採取報復行動，向美軍兩個位於伊拉克的基地發射十多枚導彈。

兩個受襲基地，分別是阿薩德空軍基地（Al-Asad Air Base），以及位於伊拉克庫爾德地區埃爾比勒（Erbil）機場附近的美軍基地。美國《紐約時報》7日報道，現時大約有6000美軍駐守伊拉克，暫時未知有多少人身在阿薩德空軍基地。

美國《華爾街日報》1月8日引述事發時身在阿薩德空軍基地附近的一名美國中尉稱，他當時數到9次爆炸聲，亦有直升機飛過基地上空。至於埃爾比勒方面，庫爾德自治區總理的一名助理表示，當地美國大使館以及位於機場附近美軍基地沒受影響。

位於伊拉克的阿薩德空軍基地1月8日受襲，伊朗已承認發動襲擊，圖為相信是現場指得的影片中，由導彈墜地引爆產生的火光。（Reuters）

特朗普秘密到訪 重要性可見一斑

阿薩德空軍基地位於安巴爾省（Anbar），距離伊拉克首都巴格達約160公里。它是美國就針對極端組織ISIS任務進行訓練、顧問及支援的主要樞紐，以及伊拉克軍與美軍的基地。駐伊英軍亦有使用它。

美國總統及副總統在過去2年都曾在沒有預先公布的情況下到訪阿薩德空軍基地。美國副總統彭斯（Mike Pence）2019年感恩節到訪，而總統特朗普（Donald Trump）首次以美國三軍總司令身份到訪的戰區亦是該處。他在當地短時間逗留後，2018年12月25日晚上離開。

這張由伊朗最高精神領袖哈梅內伊辦公室發布的照片，拍得蘇萊曼尼於2015年3月27日到哈梅內伊住所內的清真寺出席宗教儀式。蘇萊曼尼1月3日被美軍無人機炸死。有關方面就是憑空襲現場其中一具屍體手上所戴戒指，確認他已身亡。（Getty Images）

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埃爾比勒基地：狙擊ISIS領袖大本營

另一受襲基地位於伊拉克北部埃爾比勒，它也是伊拉克庫爾德自治區的首府。位於處當地的空軍機地，有美軍人員駐紮。該處亦有一個美國領事館。

埃爾比勒的基地在2019年10月美軍追殺ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的行動中扮演重要角色。駐守基地的美國三角洲特種部隊（Delta Force）展開行動。8部美軍直升機、主要是CH-47軍用直升機在基地起飛，進行低飛及快速飛行以避免敵軍偵測。

三角洲部隊行動的同一時間，美國防部長埃斯珀（Mark T. Esper）、副總統彭斯、美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）以及特朗普都在白宮戰情室觀看整個行動的直播。有關影片是一部在戰區上空飛行的美軍機拍攝的。

巴格達迪在遭受美軍追捕期間引爆自己所穿的炸彈背心，殺死自己以及3名子女。特朗普在對外公開有關詳情時說，巴格達迪「像隻狗般死去」以及「他死得似一個懦夫。」

極端組織ISIS領袖巴格達迪傳在2017年6月被殺，但在2018年ISIS釋出一段錄音反駁他已逝世的消息。不過他最後仍然死在美軍的追擊行動中，他最後是引爆所穿炸彈背心自殺。（Reuters）

▼美軍2019年ISIS「恐怖魔頭」巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi），後者最後自殺。想知有關經過，請點擊放大觀看：