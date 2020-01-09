【伊朗報復美國】特朗普發表全國講話：容忍伊朗日子經已結束

美軍以無人機擊殺伊朗指揮官後，美伊關係急轉直下。伊朗1月7日晚上以火箭炮攻擊美軍在伊拉克的阿薩德空軍基地等地，形容是向美國復仇。美國總統特朗普（Donald Trump）8日就事件發表全國講話。

特朗普表示，在伊朗襲擊事件中，沒有美國人和伊拉克人喪命，又稱伊朗的攻擊造成最少的損害。他指出，美國長久以來忍受伊朗的行為，而這些日子經已結束。

特朗普指出，伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）此前在策劃新行動攻擊美國目標，移除蘇萊曼尼向潛在的恐怖份子發出強烈信息。他警告美國將會密切關注伊朗，並可能向伊朗實施嚴厲的經濟制裁。

呼籲各國擺脫《伊朗核協議》

特朗普在講話中亦談到《伊朗核協議》。他稱，伊朗必須要停止在核方面的野心，也需要停止資助恐怖主義，又指歐洲、中國、俄羅斯和其他國家需要擺脫《伊朗核協議》，並稱世界向國能夠與德黑蘭政府就核武上達成新的協議，也需要為此向伊朗政府傳遞清晰和統一的信息。

伊朗1月7日向美國駐伊拉克境內的兩處軍事基地發射了多枚導彈。美國中央司令部稍後表示，當天伊朗革命衛隊向伊拉克境內阿薩德空軍基地（Al Asad Air Base）發射了10枚「征服者313」中近程彈道導彈，但並未給美軍造成人員傷亡。

美方亦稱，伊朗同時向伊拉克北部埃爾比勒（Erbil）附近美軍基地發射了5枚「起義-1」中程彈道導彈，其中4枚「遠遠偏離」目標。