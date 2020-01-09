【烏克蘭航墜機】伊朗尋獲飛機黑盒拒交美國　蓬佩奧籲各方合作

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）一架編號為「PS-752」的波音737班機，1月8日早上從伊朗首都德黑蘭（Tehran）伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛不久後墜毀。伊朗民航局表示，搜救隊已尋獲兩個飛機黑盒，但不會交給美國。

伊朗民航局長阿貝扎德（Ali Abedzadeh）表示，伊朗將根據國際民航組織（ICAO）的規定，飛機「黑盒」將交由事故發生的所在國家調查，而烏克蘭方面則有份參與，但「我們不會把飛機黑盒交給製造商（波音）或美國人。」

涉事的飛機一共有167名乘客及9名機組人員，全數不幸喪生；烏克蘭外交部公布機上人員名單，其中最多為伊朗人及加拿大人，伊朗國家通訊社則引述伊朗緊急部門主管庫利萬德（Pir Hossein Koulivand）表示，機上有147名伊朗人及32名外國人。

烏克蘭駐德黑蘭使館發表聲明稱，根據初步資訊，飛機是由於技術問題導致引擎故障，目前會排除恐怖襲擊或火箭炮襲擊的可能。至於烏克蘭國際航空公司就表示，該客機上一次檢查是在1月6日，目前會緊急停飛所有往返伊朗德黑蘭的航班。

美國國務卿（Mike Pompeo）發表聲明，對機上176名乘客和機組人員的家屬親友致以深切慰問，表示美方會繼續密切跟進意外，並向烏克蘭提供所有可行的援助。蓬佩奧呼籲各方全面合作調查意外起因。

（綜合報道）