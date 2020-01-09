【中美貿易】商務部：副總理劉鶴1月13至15日訪美　簽署貿易協議

路透社1月9日報道，中國商務部表示，副總理劉鶴會於1月13至15日訪問美國華盛頓，屆時會與美國官員簽署首階段貿易協議。

中國副總理劉鶴1月13日訪問美國三日，期間會與華府官員簽訂首階段貿易協議。（VCG）

商務部指，中美雙方的談判代表正保持緊密聯繫，就簽署安排進行討論。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾於2019年除夕於Twitter透露，他會在1月15日與中方簽署首階段的中美貿易協議，儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。特朗普又稱，未來將會到訪北京。

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月31日

中美兩國在12月13日宣布達成第一階段貿易協議，但協議內容至今尚未正式曝光，外界預料雙方會削減關稅及中國增加購買美國農業及能源等產品，但中美仍須就知識產權等爭議仍有待解決。