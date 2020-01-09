【中美貿易】商務部：副總理劉鶴1月13至15日訪美　簽署貿易協議

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路透社1月9日報道，中國商務部表示，副總理劉鶴會於1月13至15日訪問美國華盛頓，屆時會與美國官員簽署首階段貿易協議。

中國副總理劉鶴1月13日訪問美國三日，期間會與華府官員簽訂首階段貿易協議。（VCG）

商務部指，中美雙方的談判代表正保持緊密聯繫，就簽署安排進行討論。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾於2019年除夕於Twitter透露，他會在1月15日與中方簽署首階段的中美貿易協議，儀式在白宮舉行，中方將會派出高級別代表出席。特朗普又稱，未來將會到訪北京。

中美兩國在12月13日宣布達成第一階段貿易協議，但協議內容至今尚未正式曝光，外界預料雙方會削減關稅及中國增加購買美國農業及能源等產品，但中美仍須就知識產權等爭議仍有待解決。

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