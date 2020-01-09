【烏航空難】真相難尋？　美國與伊朗緊張關係阻礙調查

烏克蘭國際航空一架載着176人的波音737客機1月8日在伊朗墜毀，全機人員罹難。伊朗當局宣布尋到失事客機俗稱黑盒的飛行紀錄儀，但拒絕給予美國。美伊的緊張關係成為調查障礙。

圖為空難現場，飛機殘骸散落一地。（Reuters）

烏克蘭國際航空的客機在德黑蘭的機場起飛不久後墜毀，機上所有人罹難。176名死者中一半以上是伊朗人，其次是加拿大人。由於飛機在伊朗失事，事件涉及美國製造的飛機，跟據國際慣例，意外應由伊朗主導調查，並由美國提供協助。

737-800客機安全可靠

不過伊朗表明不會把飛機的黑盒交予美國，僅表示會容許烏克蘭的參與。這顯然是受到美伊近日的緊張局勢影響：美國在1月3日的空襲炸死了革命衛隊的指揮官，伊朗在7日發射飛彈攻擊駐伊拉克美軍基地還擊。

涉事的客機型號為波音737-800，與早前連續發生致命意外的737 MAX系列不同，800系列自1998年推出至今安全可靠。目前全世界有逾5000架737-800正在服役，是波音最流行的飛機之一。

飛機失事的原因未知，黑盒有着重要的飛行情報和機師對話紀錄，對調查意外有重要幫助，收集和檢查飛機殘骸亦有助了解意外成因及排除某些空難可能。伊朗拒絕美國協助會阻礙意外的調查工作，飛機由波音製造，若涉及機件故障需由波音協助才能找出真正原因。

一個737-800飛行紀錄儀的殘骸。此為示意圖，圖內非涉事客機黑盒。(Getty Images）

完全排除美國將阻礙調查

根據目擊者消息，飛機在墜毀前已看見火光，而當地最新報道指飛機當時「正在嘗試返回機場」。但因情報指飛機未有發出求教信號，未知中間發生什麼事情。

烏克蘭駐德黑蘭大使館原表示飛機因引擎故障失事，但很快改口，並稱任何原因都是可能。不過在空難歷史中，高達八成的空難均是由機師失誤造成（如引擎故障不會直接導致墜機，機師在引擎故障後操作失誤才是墜機主因），這些都必需由綜合詳細的調查，才能找出原因。

烏克蘭當局已抵達伊朗，準備協助調查。飛機的黑盒可能交由烏克蘭或第三方國家的解讀，但完全排除美國的參與無疑將影響調查工作。