中國正式宣布與美國簽協議時間　劉鶴將花更多時間應對國內事務？

中國1月9日宣布中美簽署第一階段貿易協議的時間，隨着中美協議即將落地，一直負責中美談判事務的中國國務院副總理劉鶴也有更多的時間應對中國國內事務。

中國商務部新聞發言人高峰1月9日在例行記者會上透露，應美方邀請，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將於1月13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。

這是華盛頓與北京2019年12月13日時候宣布達成了第一階段協議以來，中國首次正式宣布簽署協議的時間。

而美國總統特朗普（Donald Trump）早在2019年12月31日就對外宣布，美中兩國將在2020年1月15日簽署第一階段協議，並宣布自己訪華的消息。特朗普當天在Twitter上說：「我會與中國在1月15日簽署我們非常巨大和完整的第一階段貿易協議。簽署儀式將在白宮舉行，來自中國的高級別代表將出席。我隨後也將前往北京，開啟第二階段（協議）談判！」

隨着中美協議即將落地，有媒體稱，劉鶴開始把更多的注意力放到了中國國內的經濟事務。中國政府網1月7日稱，中國國務院金融穩定發展委員會（簡稱金融委）召開第十四次會議，研究緩解中小企業融資難融資貴問題，部署相關工作。

這次會議由劉鶴主持，金融委各成員單位及國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室負責人員參加會議。這是金融委在過去40天裏第五次召開會議，但自2019年夏季以來，該機構通常是每個月召開一次會議。

麥格理證券的中國經濟研究主管Larry Hu說，金融風險是中國關注的一個問題，但他不認為金融風險有任何明顯的惡化，值得召開金融委緊急會議。

他還說，比以往更頻繁地召開會議可能有多個理由，但是有一個可能的解釋是，劉鶴敲定與了華盛頓的第一階段協議，現在可以把更多的時間花在中國國內的金融問題。