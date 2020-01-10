【中美貿易】特朗普：可能在1月15日或之後簽署貿易協議

美國總統特朗普（Donald Trump）1月9日表示，可能在15日或之後與中國簽訂首階段貿易協議。

美國總統特朗普1月9日到俄亥俄州出席競選活動，稱會在15日或之後與中國簽訂首階段貿易協議。（Reuters）

特朗普9日到俄亥俄州（Ohio）進行拉票活動時，接受當地電視台訪問。他稱華府會在1月15日或之後不久簽署與中國的重大協議。

華府暫時沒有為特朗普的言論解畫，他在2019年除夕曾於Twitter宣布在1月15日簽署協議。

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年12月31日

中國商務部9日較早前亦宣布，副總理劉鶴會在13至15日訪問華盛頓，期間負責與美國簽訂貿易協議。中美談判雙方目前仍就簽署安排作緊密溝通。