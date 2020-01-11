印度政府向克什米爾地區「斷網」　最高法院裁定違法

印度最高法院1月10日裁定，新德里政府切斷克什米爾（Kashmir）地區互聯網屬違法，要求政府對此重新進行審查，而斷網已對印度經濟造成了較大負面影響。

印度中央政府2019年8月取消克什米爾地區特殊自治地位，導致區內緊張局勢進一步升級。（AP）

路透社10日報道，印度最高法院裁定，新德里中央政府只可以短暫地中止互聯網，而對克什米爾地區無限期斷網的做法違反當地電訊法律。法院建議政府即時恢復醫院及網上銀行等必要的互聯網服務，強調上網的自由是基本權利。

報道指，總理莫迪（Narendra Modi）的政府經常以封網的手段作為相關地區「滅聲」的方式，根據網站Top10 VPN以及監察互聯網自由的非牟利組織Access Now提供的數據顯示，印度政府自2019年8月取消克什米爾地區半自治地位以來，該區互聯網癱瘓天數已超過150天，全國在2019年整年的斷網時間長達4000多個小時，導致印度經濟損失近13億美元。

印度政府強調措施有利維持當地秩序，但在克什米爾地區生活的數百萬人受到了斷網影響，例如民眾無法網上交表、以及當地遊客數量減少等。

另外，除了克什米爾外，印度北部省份在12月起受反對《公民身份修正法案》引發的示威影響，同樣被新德里政府下令實施互聯網禁令。