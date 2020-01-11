美國對伊朗再有新制裁　牽涉8名官員17間企業

美國1月10日宣布對伊朗施加更多的制裁，旨在迫使伊朗放棄核計劃以及導彈研究等，當中包括8名伊朗官員及17家企業。

伊朗指揮官蘇萊曼尼（中）的死使中東局勢驟然緊張，伊朗1月8日對駐伊拉克美軍實施首輪報復（Reuters）

在位於伊拉克的軍事基地遭到伊朗攻擊後，美國對伊朗祭出新一波經濟制裁，其中包括8名伊朗高級官員與多家企業。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）聯袂在白宮召開記者會，宣布對伊朗的新一波經濟制裁，包括8名伊朗高層與包括金屬、紡織在內的17家企業。

姆努欽表示，這項制裁行動主要是針對伊朗高級官員與企業，以切斷伊朗政府用以資助恐怖組織的數十億美元資金來源。

蓬佩奧也對美軍擊殺伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）一事做進一步說明表示，情報顯示他生前正在策劃對美國進行大規模襲擊。

蓬佩奧坦言，並未掌握正確的時間、地點，但情資顯示這項威脅迫在眉睫，包括對美國使館、軍事基地與美方設施的攻擊。

據美國財政部公布的聲明內容稱，共有17家伊朗金屬生產商和礦產商是美國財政部的制裁對象，它們依靠着一個由中國和塞舌爾組成的貿易網絡連接並且有專門為伊朗運送金屬產品的船隻，當中提到一家位於中國浙江省的企業Hongyuan Marine Co. Ltd.，指其派出船隻為伊朗方面提供物流服務。