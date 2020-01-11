美國拒絕與伊拉克商討撤軍　兩國分歧或加深

美國國務院1月10日發聲明指，在伊拉克緊張局勢加劇的狀況下，華府拒絕與巴格達政府討論撤軍事宜。有分析認為，未來兩國間分歧或會加深。

目前駐伊拉克美軍人數大概在6,000人左右。（AP）

據《紐約時報》10日報道，美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）當天就伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的就撤軍問題通話一事作回應，她表示，在伊拉克緊張局勢加劇的情況下，任何前往巴格達的美國官員均不會按照伊拉克政府的要求討論撤軍事宜，而取而代之的是華府討論關於「如何在中東保持適當軍力」的問題。

奧塔格斯稱，美國在伊拉克部署軍隊是為了繼續與極端伊斯蘭組織ISIS作戰，並致力於保護包括伊拉克在內的盟友，因此目前不應當討論撤軍事宜。她還指出，蓬佩奧與邁赫迪的通話中，再次譴責伊朗襲擊美軍駐伊拉克基地，蓬佩奧表示「美國將竭盡全力保護兩國民眾，捍衛雙方的共同利益」。

《紐約時報》的報道認為，美軍無人機在巴格達空襲伊朗革命衛隊高層蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），引起伊拉克國內普遍憤怒的情況下，這則直接拒絕伊拉克的聲明肯定會加深美國與伊拉克之間的分歧。